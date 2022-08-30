Неудачная торговля: у маленького канадца украли прилавок с булочками

Что-то у детишек в этом году с бизнесом не клеится.

Некоторые дети продают лимонад, но 10-летний Дэвид Хоув решил, что в эти выходные он будет продавать булочки с лимоном и клюквой возле своего дома в Торонто. Их пекла его старшая сестра, а он их продавал. Это была первая попытка предпринимательства у мальчика. Он признался, что хотел накопить денег на приставку Xbox.

В субботу Хоув поставил стол и кулер возле своего дома. По его словам, продажи шли хорошо.

“У меня было много клиентов, и большинство из них давали мне чаевые”, – радовался мальчик.

Сестра в свою очередь дала ему важный совет: не оставлять кассу без присмотра.

Так что когда мальчику пришлось отлучиться в туалет, она благоразумно забрал выручку с собой.

Однако когда мальчик вернулся к своему прилавку, оказалось, что все исчезло. Стол, кулер, даже бутылку с водой Хоува забрали воришки. Остался только рукописный рекламный плакат, предлагающий булочки.

На видео с домашней камеры видно, как белый автомобиль проезжает мимо, а затем едет задним ходом. Мужчина выходит из машины, открывает багажник и начинает загружать вещи внутрь.

На видео также видно, что в машине вора были дети. Юная мордашка с любопытством наблюдает, как мужчина загружает автомобиль.

“Я думал, что эти люди сошли с ума, раз забрали чужие вещи, хотя знали, что их нельзя”, — сказал мальчик.

Его отец задаётся другим вопросом: “Вы делаете такие вещи и у вас есть дети, какой урок вы им преподаете?”

Хоув-старший призывает воришек вернуть украденное, чтобы мальчик мог продолжить свой булочный “бизнес”.