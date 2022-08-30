Жара и грозы: какие сюрпризы приготовила погода монреальцам в ближайшие несколько дней

Находиться за пределами зоны действия кондиционера крайне некомфортно.

Министерство окружающей среды и изменения климата Канады выпустило очередное предупреждение о жаре. Значения температуры с учетом влажности, превышающие 40 градусов по Цельсию, сохранятся на острове Монреаль, в Лавале и в соседних районах.

Но уже в среду холодный фронт напомнит Монреалю о приближении осени и принесет комфортные 22 градуса тепла.

В Монреале также возможны грозы в понедельник ночью, во вторник утром и днем.

Предупреждения о жаре также действуют в Ланодьере, Лашют-Сен-Жером и Ришелье-Вэлли-Сен-Гиацинт.

В Гатино, Лорентианах, Мон-Лорье, парке Мон-Тремблан, Паран-Гуэн-Резервуар, Понтиаке и Верхнем Гатино-Льевр-Папино действуют грозовые предупреждение.