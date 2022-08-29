“Активисты-экологи” перешли от слов к делу – спускают шины у внедорожников

“Активисты-экологи” перешли от слов к делу – по ночам они спускают шины у припаркованных внедорожников

Теперь и владельцам автомобилей-внедорожников надо опасаться “героев борьбы за климат” (проще говоря, ночных хулиганов).

Вот уже полгода, а то и больше, владельцев спортивных внедорожников по всему миру преследуют так называемые “активисты-экологи”. Во многих страных мира, от Европы до Новой-Зеландии эти “борцы против климатической катастрофы” выискивают припаркованные внедорожники и выпускают воздух из шин (не прокалывают, потому что такие действия подпадают под статьи уголовного кодекса, а просто выкручивают ниппель и спускают воздух.

Вот теперь эта напасть добралась и до Канады. Как правило, “герои климатического сопротивления” рыскают по ночам по городу, и если находят внедорожник, к которому легко подобраться, то выкручивают ниппель, а затем засыпают внутрь горсточку зёрнышек чечевицы, что позволяет воздуху выйти из шины. Как правило, атакам подвергаются личные автомобили в богатых кварталах, и активисты избегают нападать на служебные машины или же на те, которыми пользуются инвалиды..

На стекло машины хулиганы наклеивают листовку с призывом бороться против изменений климата и не пользоваться такими автомобилями в личных целях.

В листовках также осуждаются капиталисты, правительства и прочие стандартные враги народов, из-за которых и происходят все беды. Кто-то, наверняка, аплодирует борцам против дорогих автомобилей. Большинство же граждан считает эти действия простым хулиганством.

Так что, если у вас есть автомобиль такого типа, будьте внимательны, он может пострадать.