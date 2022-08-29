Результаты очередного опроса по вопросу “большей независимости” Квебека

Согласно результатам последнего опроса общественного мнения, число сторонников “большей независимости” в Квебеке растёт. Но ничего определённого сказать нельзя

Весьма осторожный опрос общества показал, что явный рост настроений, направленных на “большую независимость”.

Только что опубликованы результаты опроса общественного мнения в Квебеке по поводу отношения к независимости. Как известно, вопрос ставится на повестку дня регулярно (впервые проект резолюции по отделению был вынесен на голосование в провинциальном Парламенте в 1919 году, хотя тогда её даже не поставили на голосование). Последний референдум был проигран стронниками отделения Квебека от Канады в 1995 году, причём “за” отделение проголосовали почти 50% квебекцев, а “против” чуть больше (разница менее процента). В 21 веке все опросы показывают, что сторонников независимости стало гораздо меньше, но процент их колеблется от 20 до 30% (согласно данным опросов, согласно формулировке вопроса, согласно заказчику, согласно обстановке в Канаде и в Квебеке и т.д.)

Вот ещё один опрос подоспел. С 11 по 16 августа агентство Léger провело очередной опрос. Результаты должны настораживать как федеральное правительство, так и противников процесса, направленного на независимость, в самом Квебеке.

Более 60% квебекцев, согласно данным опроса, выступают за получение Квебеком гораздо больше прав в политических вопросах, чем в настоящее время. То есть, абсолютное большинство считает, что Квебек должен иметь гораздо больше прав в вопросах иммиграции, развитии культуры, здравоохранения, в денежной и фискальной политике. Но в том, что касается вопросов обороны и служб безопасности, сторонников большей независимости меньше – примерно половина.

Иначе говоря, люди серьёзно считают, что Квебек если не ущемлён, то, во всяком случае, не осуществляет всех прав, которые ему положены по праву.

Заметим, что в вопросе речь не стоит об отделении провинции, а лишь об отдельных сторонах – хотя важных – её жизни. Но смысл ответов всё ясен. Достаточно сказать, что англофоны и аллофоны, судя по результатам опроса, в меньшей степени поддерживают позицию “требуем больше прав”, что, в принципе, характерно при распределении мнений.

Второй вопрос касался монархии. Оказалось (что неудивительно), что до 60% опрошенных выступают за отмену монархии, причём среди франкоговорящих квебекцев “республиканцев” больше, чем среди англоговорящих.

Что касается создания “национальной спортивной команды” для выступления на международных соревнованиях, сторонников независимой команды чуть больше половины, а вот по вопросу “квебекского гражданства” лишь половина франкофонов считает, что его необходимо ввести как можно быстрее, тогда как другие категории жителей в большинстве своём против этого нововведения.

Эксперты сходятся во мнении, что результаты опроса показывают определённый рост настроений в пользу отделения, но что сторонников федерализма всё же много, и вряд ли можно предсказать результаты опроса, в котором вопрос ставился бы чётко – “вы за или против независимого Квебека”. Многое будет зависисеть от развития экономики, от появления харизматических лидеров – сторонников той или иной позиции, и даже от отдельных эпизодов политческой жизни.

Фирма Леже проводит опросы на самые разные темы. Как правило, делается выборка из тысячи – двух – трёх тысяч случайно выбранных лиц. Фирма также позволяет отвечать на вопросы на своём сайте и даже платит участникам небольшие деньги:https://www.legeropinion.com