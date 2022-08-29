Кошмар в Шербруке – автомобиль протаранил коляску с младенцем

В Шербруке автомашина наехала на коляску с малышом. Тяжёлораненный ребёнок доставлен в больницу

Серьёзное дорожное проишествие в Шербруке – тяжело ранен пятимесячный ребёнок.

В городе Шербрук, главном административном центре административного района Эстри, во первой половине дня воскресного дня, 28 августа, произошло серьёзное проишествие: Отец катил коляску с младенцем, которому исполнилось всего пять месяцев. Дело происходило в 10 утра, и, очевидно, папа и малыш прогуливались. При переходе улицы, на пересечении бульвара Portland и улицы Wilson – довольно оживлённое место в рабочие дни, но дело происходило воскресным утром, – проезжающий автомобиль со всей силы ударил и перевернул коляску. Ребёнок вылетел из неё и упал на асфальт, пролетев по воздуху несколько метров. В результате падения малыш получил серьёзные ранения, и скорая помощь, вызванная отцом и прохожими, доставила его в больницу, где врачи тут же начали бороться за его жизнь. К утру понедельника врачи отказываются делать прогнозы, признавая, что состояние младенца тяжёлое.

Обстоятельства происшествия расследуются, но уже ясно, что отец переходил улицу по зебре пешеходного перехода и не нарушал правила движения. Пока нет сообщений о том, с какой скоростью двигался автомобиль, водителю которого тридцать семь лет. Сам водитель был тоже доставлен в больницу в состоянии сильного нервного шока.

Ужасный и кошмарный случай, который ещё раз доказывает необходимость быть крайне внимательным при пересечении улицы и убеждает в необходимости внимательно следить за дорожными знаками и не превышать скорость во время движения.