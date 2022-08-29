Цены на газ могут остановить производство сыра и мяса в Польше

Остановка производства азотных удобрений в Польше менее чем через месяц приведет к остановке производства сыра и упакованных мясных продуктов, 28 августа сообщает Wirtualna Polska.

Для производства сырной и мясной продукции, а также молочной и пивной, используется углекислый газ, который является побочным продуктом производства азотных удобрений, капролактама и полиамида. Эти производства останавливаются по причине подорожания природного газа.

Председатель польской молочной палаты Агнешка Малишевска отметила, что углекислый газ используется для упаковки, без которой выпустить многие продукты питание не получится. Также углекислый газ участвует в процессе очистки производственной линии, что регулярно положено делать в течение рабочего дня.

«Что касается молочной промышленности, то здесь у нас есть два вопроса. Во-первых, это отсутствие углекислого газа, используемого для газовой смеси, используемой во время упаковки продуктов. Во-вторых, это отсутствие средств для очистки производственных линий», — сказала Малишевска.

Остановка заводов по производству удобрений остановит продовольственные предприятия через 2-3 недели, ели не будет найден альтернативный источник углекислого газа.

«Все это может вызвать огромные проблемы с производством продуктов питания. Производственные линии необходимо очищать постоянно — после каждой готовой партии. Это необходимо для обеспечения безопасности и гигиены», — сказала Малишевска.