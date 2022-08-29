Молодые люди хотят стать домовладельцами любой ценой

Стала ли собственность на недвижимость навязчивой идеей квебекской молодежи? Стоит, наверное, ознакомиться с результатами общеканадского опроса, проведенного фирмой Леже от имени Royal LePage.

Брокерская фирма по недвижимости намекает, что, несмотря на препятствия, подавляющее большинство молодых людей намереваются стать домовладельцами. Под препятствиями мы подразумеваем недостаточное предложение, высокие цены и рост затрат на ипотечное финансирование. Но! Не “несмотря” на подводные камни, а из-за них они проявляют такую решимость. Кажется, в сознании этого поколения укоренилась идея : доступ к собственности может только усложниться, поэтому вы должны приобрести ее любой ценой.

Согласно опросу, 57 % миллениалов владеют своим местом жительства. Учитывая обстоятельства («препятствия”) и учитывая, что часть когорты относительно молода, это кажется достойным результатом.

Очевидно, что в Монреале ситуация ухудшается, где только 35% жителей выплачивают ипотеку, но уровень владения недвижимостью в мегаполисе всегда был ниже.

Наиболее интересные данные касаются намерений арендаторов этого поколения. В этой группе три из четырех человек считают, что однажды они станут владельцами (четверть из них планируют купить в ближайшие пять лет). Эта доля возрастает до 82% в Монреальском регионе (самый высокий показатель в стране). Если бы не стоимость жизни, три четверти монреальских миллениалов стремились бы к приобретению в Монреале.

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Ольга Успенская

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