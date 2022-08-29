Вице-премьер Канады ответила на особо крепкие выражения людей в свой адрес

«Никто и нигде не должен мириться с угрозами и запугиванием» — так отреагировала вице-премьер Канады Кристия Фридланд на инцидент с оскорблениями, произошедший с ней мэрии города Гранд-Прери.

Репортаж об инциденте выпустил 28 августа местный телеканал CTV.

Накануне чиновница приехала в город для обсуждения вопросов регулирования торговли и сельского хозяйства в провинции Альберта. В рамках этого она пришла в мэрию города, где ее встретили двое женщин и мужчина.

Когда Фридланд ждала лифт, ее окликнули и она ответила. Удостоверившись, что перед ними правительственная чиновница, люди разразились претензиями к ней, назвав ее «предательницей» и потребовав «убираться отсюда». Свое мнение они сопроводили непечатными оскорблениями. Под этот аккомпанемент она вошла в кабину лифта и уехала.

Произошедшее было записано на камеру и быстро распространилось через видеосервисы.

На следующей день Фридланд в своих социальных сетях прокомментировала произошедшее. «Случившееся вчера было неправильным», — написала она.

Также чиновница отметила, что она и дальше будет приезжать в Альберту, уроженкой которой она является не смотря на такой прием в мэрии. Коллеги Фридланд по правительству и другие политики выказали поддержку вице-премьеру.