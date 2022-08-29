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Новости В Мире В американском штате Орегон лесной пожар распространился на тысячи гектаров
Фото: https://www.pexels.com/

В американском штате Орегон лесной пожар распространился на тысячи гектаров

Виктория Христова Авг 29, 2022 В Мире, Новости, Новости Америки, Происшествия Комментарии к записи В американском штате Орегон лесной пожар распространился на тысячи гектаров отключены 17 Просмотров

Лесной пожар в штате Орегон за два дня вырос по площади втрое, сообщает 28 августа система оповещения о пожарах InciWeb.

Лесной пожар в штате Орегон за два дня вырос по площади втрое, сообщает 28 августа система оповещения о пожарах InciWeb.

По данным системы, пожар, возникший на юго-западе штата Орего в середине августа, начал активно распространяться и за несколько дней достиг площади 3,4 тысяч гектаров. Пожаром уже уничтожены три постройки, в том числе один жилой дом. В тушении пожара участвуют 738 пожарных. В борьбе с огнем применяется пожарная авиация.

Отметим, лесные пожары в Орегоне не являются редкостью. Так в сентябре 2020 года лесные пожары уничтожили 93 тысячи гектаров леса и нанесли ущерб пяти городам.

Раскаленно-красное небо, запах гари и невозможная жара под 50, огненный ад на всем западном побережье США, от города ангелов почти до канадской границы.

Пожары, которые не могут потушить в Калифорнии, перекинулись на соседние штаты Орегон и Вашингтон, превращая целые города в пепел. Люди в спешке покидают свои дома, когда огонь уже подбирается вплотную. Дороги, ведущие из населенных пунктов, в языках пламени. Многие не успевают взять даже документы.

Эвакуировали десятки тысяч человек. Миллионы в режиме готовности к эвакуации. Сегодня в округе снова все пытает. Люди, которые выехали семьями отдохнуть на природу, за считанные часы оказываются в огненном плену.

 

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