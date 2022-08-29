Не было свободной скорой помощи: 8-месячный канадец погиб, не дождавшись врачей

А жители Монреаля и пригородов вынуждены часами сидеть в машинах скорой помощи, дожидаясь врачей.

Восьмимесячный ребенок умер в четверг в небольшом поселке в Британской Колумбии. На момент смерти в городе не было службы скорой помощи. Президент профсоюза парамедиков Британской Колумбии говорит, что звонок поступил в четверг вечером по поводу остановки сердца у младенца в округе Барриер, примерно в 45 минутах езды к северу от Камлупса.

Трой Клиффорд, президент парамедиков скорой помощи Британской Колумбии, назвал ситуацию “наихудшим сценарием, которого все боялись”. Он рассказал, что машина скорой помощи, которая обычно обслуживает район, вместо этого находилась в Камлупсе, чтобы помочь покрыть там нехватку персонала.

Мэр района сообщил, что ребенок был из семьи коренных народов. Он также сказал, что местные чиновники не информируются регулярно о кадровых проблемах скорой помощи. На данный момент неизвестно, было ли время реакции причиной смерти ребенка.

Сразу же после вызова на помощь ребенку была отправлена ближайшая машина скорой помощи. Также к больному вызвали бригаду пожарных. Однако стоит отметить, что пожарные имеют право оказывать неотложную помощь, однако им запрещено транспортировать пострадавшего в больницу.

Этим летом ещё двое пациентов в Британской Колумбии погибли, не дождавшись скорой помощи.

14 августа у жителя Эшкрофта остановились сердце прямо под дверями скорой помощи этого сообщества. Однако ближайшая укомплектованная персоналом скорая помощь не прибывала в течение 29 минут. Мужчина не выжил.

Месяцем ранее в том же сообществе пожилой мужчина скончался после остановки сердца в то время, когда местное отделение неотложной помощи было закрыто из-за нехватки персонала. Машина скорой помощи в это время находилась в другом районе.