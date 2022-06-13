Квебек развивается в правильном направлении. Хотя есть серьёзные сомнения

Статистика развития Квебека радует. По меньшей мере, это следует из утверждений государственного Института Статистики. Но вопросов к приведённым цифрам очень много

Цифры института Статистики, в принципе, радуют. Но, положа руку на сердце, они же вызывают вопросы…

В понедельник, 13 июня, Институт Статистики Квебека опубликовал статистические данные касающиеся общего развития провинции. В этих данных используются пятнадцать ключевых и второстепенных показателей, которые дополняют главный показатель – Валовый продукт и иллюстрируют положение в провинции.

Согласно пояснениям представителей института, положительными моментами в общей ситуации можно назвать уменьшение индекса безработицы, повышения доходов наименее оплачиваемых слоёв населения (количество семей с низкими доходами сократилось с 9,9% ы 2010 году до 8,7% в 2018 году), уменьшение количества тяжёлых преступлений (индекс преступности сократился), рост уровня образования (в процентном отношении к числу жителей) – по сравнению с 2006 годом, когда 72% квебекцев получили дипломы среднего специального или высшего образования, в 2021 году такие дипломы есть у 82% жителей.

Одновременно, согласно анализу, в Квебеке (как, впрочем, во всёй Канаде и во всём мире) наблюдается увеличение количества психиатрических заболеваний (в процентном отношении к числу жителей – в 2015 году 75% квебекцев считали, что у них всё в порядке в отношении душевного равновесия, а в 2019 году – до пандемии! так считали лишь 72% человек), ухудшение состояния воздуха, который всё грязнее, хотя пока ещё его чистота в Квебеке не сравнится со странами, где загрязнение атмосферы вызывает серьёзные опасения.

По сравнению с общеканадскими данными, в Квебеке ситуация по ряду показателей лучше. Например, в 2018 году в Канаде семьи с низкими доходами составляли 10,5% от общего количества семей (как замечено выше, в Квебеке – 8,7%). Семья с низкими доходами оценивается по пяти факторам – расходы на еду, на жильё, на одежду-обувь, на транспорт и на другие необходимые траты.

Но, прежде чем радоваться и облегчённо вздыхать, необходимо заметить, что в отчёти Института, как правило, сравниваются показатели 2006-2010 годов и 2018 года. Только один раз упомянуто сравнение с 2021 годом (уровень образования, о чём мы говорим выше).

Можно говорить и о других показателях, которые могут выглядеть не так радужно, хотя, иногда они и удовлетворительны. Например, десять лет назад средняя продолжительность жизни квебекцев составила 83 года, но в 2020 году она несколько сократилась – до 81-82 лет, хотя в 2021 году вернулась к показателям десятилетней давности – 83 года.

Заметим в заключение, что в 2018 году 45% жителей провинции верили людям и считали, что люди, как правило, честны. В 2003 году этот показатель составял всего лишь 35%. Так что вера в человечество всё же укрепилась. Впрочем, всё это было до пандемии, споров о вакцинации и санитарных мерах, до начала широкомасштабной войны в Европе с тяжёлыми мировыми последствиями для всего мира, до всплеска всевозможных движений по пересмотру истории, отношений между людьми разных этнических корней и прочих событий, которыми славны последние годы.