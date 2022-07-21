Таинственный случай в чилийском казино

Таинственный игрок в покер собирает самую редкую комбинацию карт и выигрывает 183 тысячи долларов США. Он поставил всего 20 долларов

Никому неизвестный игрок поставил 20 долларов и выиграл 183 тысячи, получив невероятную комбинацию в покере в первой же игре.

Очень странный, практически невероятный случай имел место в казино Monticello, расположенном в предместьях Сантьяго, столицы Чили.

Никому не известный мужчина вошёл в казино, поставил 20 долларов США и стал играть в покер. Игрок не был завсегдатаем, никто никогда его в казино не видел, его не могут найти по поиску лиц (его физиономия есть на видео охранной системы казино).

Спустя несколько минут после начала игры мужчина набрал так называемый “флеш-рояль” и заработал 183 тысячи долларов США.

Дело в том, что эта комбинация является как бы символической в покере. Её изображают на обложках учебников игры и на рекламных агитках. Собрать её мечтает каждый игрок, но даже большинству опытнейших профессионалов, которые десятки лет играют в покер, ни разу в жизни это не удаётся.

Речь о наборе из пяти карт одной масти от десятки до туза. Вероятность создания игроком такой комбинации очень и очень мала – 0,0002%. Проще говоря, если игрок будет играть в течение 89 лет, проводя за покерным столом 5 часов в день, то он может получить такую комбинацию. А может и не получить. Придти в казино и тут же набрать её в первой же игре – равно невероятному везению, не подпадающему ни под какие расчёты. Если обратиться к источникам, имеющим прямое отношение к покеру, то флеш-рояль называют “заветным набором”, “настоящим подарком судьбы”, “фантастической комбинацией” и т.д.

В описываемом случае игрок получил “заветный набор” при первой же раздаче карт. Директор казино Монтисельо заявил, что этот выигрыш – абсолютный рекорд за всю историю работы заведения, которое открылось в 2008 году. Для казино такие суммы выигрышей – обычное дело и большие выплаты с лихвой окупаются бесплатной рекламой, но сам по себе случай уникальный.

Все лишь пожимают плечами – говорить о мошенничестве, сговоре и подтасовках не приходится. Невероятное везение – скорее всего. Если игрок не прилетел из параллельной вселенной.

Но он, получив выигрыш, отказался остаться в отеле при казино на ночь, хотя ему и его спутнице (он был с девушкой) полагалась бесплатная ночёвка в люксе. Его фамилия неизвестна никому.