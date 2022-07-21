В Лонгёе осенью будет разрешена охота на оленей. Но без огнестрельного оружия

Город Лонгёй разрешил охотиться на оленей, которые заполнили городские парки

На лишних оленей, расплодившихся в Лонгёе, будут охотиться с арбалетами.

Уже несколько лет власти пытаются решить вопрос о том, что делать с оленями-белохвостиками, поголовье которых в Лонгёе (Longueuil) достигло такого количества, что они представляют реальную угрозу городской экосистеме. Были предложены самые разные решения, но ни одно из них, в конце концов, не было принято. Предлагалось переселить стадо в другие леса, предлагалось усыпить часть животных, предлагалось ограничить рождаемость олених с использованием химических методов, предлагались другие варианты, но все эти преложения, серьёзные и не очень, были отвергнуты.

Теперь найдено ещё одно решение вопроса – город Лонгёй разрешил охоту на оленей на своей территории и ждёт утверждения этого позволения со стороны правительства.

Большая часть проблемных оленей живётв парке Мишель Шартран (Michel-Chartrand), где их свыше сотни и где умилительные белохвостики поедают все молодые побеги, обьедают почки, листву и траву, выживая всех остальных животных (зайцев, кроликов, сурков, барсуков, енотов, скунсов, лис…). Кроме того, перенаселение оленей приводит к тому, что в больших количествах плодятся клещи, которые любят устраиваться на оленях, и растёт опасность заболеваний болезнью Лайма и другими болезнями, которые переносят клещи. К тому же, олени, которые бродят по улицам города, вызывают аварии автомобилей. Экологи считают, что оптимальное количество оленей в парке – примерно 10-15 особей, а их не менее 108.

Поэтому мэр города Катрин Фурнье решила запросить у правительства Квебека разрешение на “контролируемую охоту” на оленей на территории города. Эта охота будет проводиться без использования огнестрельного оружия. Будет позволено охотиться на оленей с арбалетом или луком, лицензии будут выдаваться лишь опытным охотникам, будут установлены периоды, в течение которых охота будет разрешена. Рассматривается возможность использования оленины как для продажи ресторанам, специализирющимся на мясе диких животных, так и для поставки в продуктовые банки, распределяющие еду среди малоимущих семей.