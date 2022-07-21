Производители Квебека призывают правительство принимать в два раза больше иммигрантов

Таким образом они пытаются компенсировать нехватку рабочей силы.

Организация производителей и экспортеров Квебека (MEQ) считает, что политические партии провинции должны взять на себя обязательство повысить ежегодный порог иммиграции в Квебек, чтобы уменьшить нехватку рабочей силы. По оценкам ассоциации, представляющей интересы более 13 600 производственных компаний, порог иммиграции должен быть повышен до 90 000 в течение следующих трех лет. Текущий порог составляет 50 000. MEQ обнародовал свои требования в среду в связи с предстоящей избирательной кампанией.

Последствия нехватки рабочей силы не так заметны на фабриках, как на постоянно открытых предприятиях.

“Часто производителям приходится работать 24 часа в сутки, семь дней в неделю, — объясняет президент и генеральный директор MEQ Вероник Пру. – Мы не можем остановить производственную линию по своему усмотрению или из-за того, что у нас нет рабочих. Это оказывает сильное давление на производителя”.

Нехватка рабочей силы бьет по сектору “в полную силу”. На данный момент участникам MEQ необходимо заполнить 31 000 вакансий. 70% членов объединения заявили, что отказывались от контрактов или платили штрафы за задержку производства из-за нехватки персонала.

Цель, предложенная MEQ, выше, чем цифры, указанные Coalition Avenir Québec (CAQ) и Либеральной партией Квебека (PLQ).

Министр труда и занятости Жан Буле заявил, что цель должна оставаться на уровне около 50 000 человек, поскольку Квебеку еще предстоит “некоторая работа по интеграции”.

В свою очередь лидер Либеральной партии Квебека (QLP) Доминик Англад назвала цифру в 70 000 иммигрантов.

Но фактически, Квебек уже планирует принять около 70 000 иммигрантов в этом году, включая цель в 50 000, а также забрать тех, кто не смог приехать в провинцию из-за пандемии в 2020 году.

Чтобы привлечь больше новичков в регионы за пределалы Монреаля, MEQ также предлагает не облагаемый налогом финансовый стимул в размере 10 000 долларов для людей, которые поселились в этом районе менее пяти лет назад.

“Это предложение вдохновлено налоговыми льготами для привлечения выпускников в регионы, — говорит Пру. – Оно может стать стимулом для тех, кто уже живет в Монреале и думает: если я перееду в другое место, это будет связано с расходами“.

В общей сложности MEQ представил 12 предвыборных предложений, которые, как надеются в организации, будут приняты основными политическими партиями. Помимо нехватки рабочей силы, MEQ вносит предложения по поощрению инноваций в производственном секторе и смягчению последствий сбоев в цепочке поставок.