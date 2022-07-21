Медики Квебека будут получать двойную зарплату. Но это временно

Врачей в провинции катастрофически не хватает.

Квебек всеми силами борется с седьмой волной COVID-19. С пятницы провинция собирается вернуть бонусы для медицинских работников, которые работают сверхурочно.

Этот шаг призван сделать работу в сети общественного здравоохранения более привлекательной в условиях нехватки кадров. В соответствии с новой мерой, медики, работающие сверхурочно, будут получать двойную заработную плату. Надбавки будут выплачиваться до 26 сентября.

Министерство здравоохранения заявило, что, по прогнозам правительства, бонусы для медсестер, санитаров и других работников системы здравоохранения обойдутся провинции примерно в 49 миллионов долларов.

Так называемые COVID-бонусы для медицинских работников перестали выплачиваться в середине мая. На тот момент количество госпитализаций резко упало, а общая ситуация в провинции улучшилась после волны Омикрона. Тогда профсоюзы требовали оставить надбавку, чтобы сохранить сотрудников мотивированными на фоне повсеместного выгорания из-за пандемии. Ранее за дополнительную нагрузку были введены надбавки в размере 4 и 8 процентов. Но правительство заявило, что “бонусы всегда должны быть временными”.

Премии возвращаются в середине сезона отпусков и на фоне учащения случаев отсутствия медицинских работников по причинам, связанным с COVID. В среду провинция заявила, что 7 211 медиков не были на работе по причинам из-за изоляции или ожидания результатов теста ПЦР.

Количество госпитализаций, связанных с коронавирусом, в среду превысило 2000, в том числе 57 в отделениях интенсивной терапии.