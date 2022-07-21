Подписаться на рассылку
Общество Здоровье, медицина COVID-19 Медики Квебека будут получать двойную зарплату. Но это временно
Мы забываем, что врачи тоже болеют

Медики Квебека будут получать двойную зарплату. Но это временно

Olga Fedak Июл 21, 2022 COVID-19, Здоровье, медицина, Новости Квебека и Монреаля, Работа Оставить комментарий 97 Просмотров

Врачей в провинции катастрофически не хватает.

Квебек всеми силами борется с седьмой волной COVID-19. С пятницы провинция собирается вернуть бонусы для медицинских работников, которые работают сверхурочно.

Этот шаг призван сделать работу в сети общественного здравоохранения более привлекательной в условиях нехватки кадров. В соответствии с новой мерой, медики, работающие сверхурочно, будут получать двойную заработную плату. Надбавки будут выплачиваться до 26 сентября.

Министерство здравоохранения заявило, что, по прогнозам правительства, бонусы для медсестер, санитаров и других работников системы здравоохранения обойдутся провинции примерно в 49 миллионов долларов.

Так называемые COVID-бонусы для медицинских работников перестали выплачиваться в середине мая. На тот момент количество госпитализаций резко упало, а общая ситуация в провинции улучшилась после волны Омикрона. Тогда профсоюзы требовали оставить надбавку, чтобы сохранить сотрудников мотивированными на фоне повсеместного выгорания из-за пандемии. Ранее за дополнительную нагрузку были введены надбавки в размере 4 и 8 процентов. Но правительство заявило, что “бонусы всегда должны быть временными”.

Премии возвращаются в середине сезона отпусков и на фоне учащения случаев отсутствия медицинских работников по причинам, связанным с COVID. В среду провинция заявила, что 7 211 медиков не были на работе по причинам из-за изоляции или ожидания результатов теста ПЦР. 

Количество госпитализаций, связанных с коронавирусом, в среду превысило 2000, в том числе 57 в отделениях интенсивной терапии.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal