Труа-Ривьер демонстрирует самый низкий спад на рынке недвижимости

Несмотря на то, что он не избежал замедления транзакционного бизнеса в последнем квартале, район Труа-Ривьера может похвастаться тем, что сохранил лучшие позиции на своем рынке недвижимости.

В то время как снижение продаж в Квебеке составило -14% по сравнению со вторым кварталом 2021 года, здесь они сократились всего на 2% по сравнению с -22% для RMR в Сагене. Надо сказать, что уровень активности в RMR де Труа-Ривьер, как и в RMR де Квебек (- 4%), за тот же период прошлого года ускорился менее существенно.

Это следует из последних статистических данных, опубликованных профессиональной ассоциацией брокеров недвижимости Квебека (APCIQ) и составленных на основе провинциальной базы данных Centris.

«Спад на рынке ощутим, но мы далеки от того, чтобы увидеть, как рынок рухнет”,-сказал исполнительный директор Royal LePage Mauricie в Труа-Ривьер Мартин Леблан в свете другого исследования, посвященного ценам на жилье и прогнозам рынка.

В Труа-Ривьер цена совокупного имущества во втором квартале 2022 года выросла на 22,2% по сравнению со вторым кварталом 2021 года до 311 100 долларов. Что касается домов на одну семью, то средняя цена за тот же период выросла на 23,8% до 332 300 долларов.

«По-прежнему ощущается значительный ажиотаж со стороны объектов недвижимости, выставленных в регионе за 300 000 долларов. Для баланса на 2022 год ожидается, что значения будут оставаться на высоком уровне, но будут развиваться в более здоровом темпе повышения”, – прокомментировал Леблан.

«На рынке недвижимости наблюдается изменение тона, и основным фактором является повышение процентных ставок», – отметил Марк Лефрансуа, лицензированный брокер по недвижимости в Royal LePage Trend в Монреале.

«После объявления о повышении ключевой ставки Банка Канады на фоне высокой инфляции покупатели начали серьезно переоценивать свои финансовые возможности, что привело к снижению их пыла и замедлению спроса на недвижимость в июне»,-описывает он.

В более долгосрочной перспективе страна не ожидает, что незначительное ослабление спроса сохранится. По его словам, недвижимость по-прежнему является жизненно важным активом, и Канада продолжает ликвидировать структурный дефицит жилья в результате давления на цены.

По его мнению, текущая ситуация с недвижимостью должна быть косвенной, хотя на нее влияет широкий спектр экономических факторов, которые трудно предсказать. Условия полной занятости и тенденции к повышению заработной платы должны, в частности, смягчить более негативные последствия для экономики и недвижимости, не говоря уже о накопленных сбережениях домашних хозяйств во время пандемии, которая продолжает стимулировать экономику.

«Многочисленные предложения в настоящее время становятся все более редкими, и недвижимость продается в течение нескольких недель, а не в течение нескольких дней, как это было в разгар пандемического спроса. Ситуация не вызывает беспокойства и была предсказуемой, поскольку сила рынка недвижимости стала неустойчивой. Недвижимость, если не нуждается в капитальном ремонте, по-прежнему продается хорошо, но менее быстро», – сказал Лефрансуа.

Итак, в Труа-Ривьере, таким образом, во втором квартале 2022 года был относительно стабильный уровень активности для рыночных условий провинции. Количество продаж достигло 429 сделок, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но намного выше среднего уровня продаж с 2013 года (351).

Транзакционный бизнес был относительно разнообразным в зависимости от категории жилья: у частных домов спад составил 5%, у plex-10%, а у кондоминиумов-43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С другой стороны, текущая тенденция предложений была аналогичной, чем на провинциальном рынке, с уменьшением на 10% по сравнению со вторым кварталом 2022 года. Тем не менее, в plex наблюдается очень значительное сокращение числа заявок (41), что на 62% меньше, чем в 110 объектах недвижимости, доступных на рынке за тот же период прошлого года. Это значительное сокращение числа зарегистрированных объектов недвижимости с небольшим доходом привело к тому, что запасы в этой категории опустились ниже двухмесячной отметки в июне впервые с тех пор, как были собраны данные Centris.

Однако рыночные условия продолжали оказывать давление на цены в RMR по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кондоминиумы выросли на 29%, что привело к их средней цене в 232 000 долларов, что чуть менее чем на 10 000 долларов больше, чем в прошлом квартале. Что касается plex, то средняя цена составила 266 500 долларов, что на 30 000 долларов больше, чем в первом квартале, и на 30% больше, чем во втором квартале 2022 года.

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