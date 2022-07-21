Канадские зерновые фермеры требуют компенсации

Правительство Канады ввело 35-процентную пошлину на весь импорт удобрений из России 3 марта, и к лету стали очевидны последствия для АПК страны

Фермерские группы из восточной Канады требуют выплаты компенсации за увеличение пошлин на российские удобрения, поскольку мера негативно сказывается на зерновом агробизнесе в этом регионе, сообщает портал www.farmtario.com.

От 85 до 90 процентов азотных удобрений в восточной Канаде поступает из России. Онтарио, Квебек и Атлантическая Канада в значительной степени зависят от импорта российских удобрений. Приблизительно 660 000–680 000 тонн азотных удобрений импортируются из России в Восточную Канаду каждый год, что составляет 85-90 процентов от общего объема азотных удобрений, используемых в регионе. Больше всего азотных удобрений потребляет кукуруза – важная региональная культура.

Канада – единственная страна G7, которая ввела дополнительную пошлину на российские удобрения и поставила своих фермеров в невыгодное положение по сравнению с международными конкурентами.

«Нам нужна компенсация фермерам, пострадавшим от тарифов, и нам нужны безопасные и надежные поставки удобрений, чтобы мы могли засучить рукава и внести свой вклад, чтобы помочь миру пережить этот кризис», – говорит Брендан Бирн, председатель Grain Farmers of Ontario. Это крупнейшая товарная организация провинции, представляющая 28 000 фермеров Онтарио, занимающихся выращиванием ячменя, кукурузы, овса, сои и пшеницы.

«Расходы, связанные с повышением пошлин, поставили канадских фермеров в невыгодное положение по сравнению с фермерами других стран, которые не столкнулись с подобной агрополитикой», отметил Кристиан Овербек, председатель квебекских производителей зерна Quеbec Grain Farmers.

К требованиям фермерским группам присоединился национальный сектор удобрений с предложением отменить повышенные пошлины к осеннему севу.

«Осенний посевной сезон быстро приближается, как и подготовка к закупкам на 2023 год, – сказал Рассел Херст, исполнительный директор Ассоциации агробизнеса Онтарио. – Компенсации для производителей и предсказуемость для промышленности будут важны в ближайшие месяцы, поскольку сельскохозяйственная промышленность Канады активизируется, чтобы внести свой вклад в глобальный продовольственный кризис».

Группа представляет канадский сектор удобрений, а также фермерские группы, включающие более 50 000 фермеров. Сюда входят Атлантический совет по зерну, Христианская федерация фермеров Онтарио, Fertilizer Canada, Зерновые фермеры Онтарио, Ассоциация агробизнеса Онтарио, Производители фасоли Онтарио, Производители канолы Онтарио, Фермеры зерна Квебека, Sollio Agriculture и Sylvite Agri-Services.