Microsoft еще раз предупреждает пользователей Windows 8.1

Если вы все еще используете Windows 8.1, в Microsoft говорят, что пора двигаться дальше. Поддержка Windows 8.1 заканчивается 10 января 2023 года.

После недавнего обновления на компьютерах с Windows 8.1 появится полноэкранное предупреждение о приближающейся дате прекращения поддержки Windows 8.1. Microsoft рекомендует людям обновить свои ПК до поддерживаемой ОС или приобрести компьютер, совместимый с поддерживаемой версией Windows.

По данным Statcounter, менее 3% ПК с Windows работают под управлением старой операционной системы. Поддержка Windows 8.1 заканчивается 10 января 2023 года, что дает примерно полгода для обновления до более современной версии Windows. После недавнего накопительного обновлени, системы под управлением Windows 8.1 будут отображать полноэкранное предупреждение о приближающейся дате окончания поддержки.

Пользователи могут выбрать получение напоминания через 35 дней или по истечении срока поддержки Windows 8.1.