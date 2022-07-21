Google начнет печатать фотографии на холсте в Европе и Канаде

Компания Google расширила сервис полиграфии на Европу и Канаду, Компания Google расширила сервис полиграфии на Европу и Канаду, сообщается в ее официальном блоге

Компания Google расширила сервис полиграфии на Европу и Канаду, сообщается в ее официальном блоге. IT-гигант предлагает печать фотографий и изображений на холсте. В список вошли 28 европейских стран и Канада.

Google вышла на рынок полиграфии в 2017 году в США с фотокнигами. В 2019 году компания запустила печать фотографий и изображений на холсте.

Услугу добавят в сервис Google «Фото», где доступна встроенная функция поиска по местоположению, дате, людям, домашним животным, объектам и темам. В компании считают, что этот функционал важен, поскольку большинство пользователей хранят тысячи снимков в облачных архивах.

Распечатка одной фотографии в Европе обойдется минимум в $0,15 за штуку (без учета доставки и налогов), а в Канаде — $0,3. За печать на 22-сантиметровом холсте в Великобритании придется отдать $28,6. Стоимость услуги в Канаде пока не анонсирована.

В 2020 году Google представила услугу подписки на печать фотографий — искусственный интеллект отбирает на автоматическую печать 10 лучших фотографий за последние 30 дней. Услуга доступна только в США и стоит $7 в месяц.

В Google уверены, что подобная услуга будет пользоваться спросом, ведь большинство пользователей храняттысячи фотографий в облаке.