США против новой напасти: администрация Байдена объявила вспышку обезьяньей оспы чрезвычайной ситуацией

Прямо интересно, как быстро это сделает Канада.

Количество случаев заболевания обезьяньей оспой в США растет. В четверг администрация Байдена объявила вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. Об этом стало известно во время брифинга в Министерстве здравоохранения и социальных служб.

Администрация Президента столкнулась с критикой за то, как она справилась со вспышкой. Правительство получало призывы безотлагательно объявить чрезвычайное положение в стране. Основные претензии заключались в том, что власти вовремя не закупили вакцины из стратегического запаса, который хранится в Дании.

С тех пор как в середине мая в США был выявлен первый случай оспы обезьян, в Соединенных Штатах было выявлено более 6600 вероятных или подтвержденных случаев. Заболевшие были выявлены во всех штатах, кроме Монтаны и Вайоминга.

Некоторые города и штаты, среди них Сан-Франциско, Нью-Йорк (и город, и штат), Калифорния и Иллинойс, уже объявили чрезвычайную ситуацию в связи с обезьяньей оспой. Это позволило им выделить финансирование и ресурсы для реагирования на вспышку.

Во вторник президент Джо Байден назначил Роберта Фентона национальным координатором Белого дома по реагированию на оспу обезьян. Фентон — региональный администратор Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям. Он курирует Аризону, Калифорнию, Гавайи и Неваду, — а терерь будет координировать реакцию федерального правительства на вспышку. Д-р Деметре Даскалакис, директор отдела профилактики ВИЧ/СПИДа Центров по контролю и профилактике заболеваний США, стал заместителем координатора.

Чиновники здравоохранения рассматривают возможность изменения способа введения доз вакцины против оспы. На данный момент обдумывается вариант использовать метод распределения доз, при котором один флакон вакцины Jynneos, ранее использовавшийся в качестве одной дозы, будет использоваться для введения до пяти отдельных доз. Вместо того, чтобы вводить вакцину в жировой слой под кожей, она будет доставлена ​​внутрикожно.

“У внутрикожного введения есть некоторые преимущества, включая улучшенный иммунный ответ на вакцину. Важно отметить, что общий профиль безопасности и эффективности не будет принесён в жертву этому подходу. Пожалуйста, знайте, что мы изучаем все научно осуществимые варианты, и мы считаем, что это может быть многообещающим подходом”, – заявил комиссар Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США доктор Роберт Калифф.