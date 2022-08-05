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Новости Канадский доллар ослаб на фоне дальнейшего снижения цен на нефть

Канадский доллар ослаб на фоне дальнейшего снижения цен на нефть

Виктория Христова Авг 5, 2022 Новости, Новости Канады, Финансы, Экономика Комментарии к записи Канадский доллар ослаб на фоне дальнейшего снижения цен на нефть отключены 20 Просмотров

 Канадский доллар ослаб против валюты США на фоне дальнейшего снижения цен на нефть в четверг 

Канадский доллар в четверг ослаб против доллара США, так как цены на нефть продолжили снижаться. Это произошло даже несмотря на данные Канады, указавшие на увеличение положительного сальдо внешней торговли в июне при поддержке рекордного роста экспорта энергоносителей.

Положительное сальдо внешней торговли Канады в июне выросло до 5,1 млрд канадских долларов (3,97 млрд долларов США), превысив прогнозы аналитиков. Экспорт вырос на 2% главным образом ввиду увеличения экспорта энергоносителей, а также золота, как показали данные бюро статистики Канады.

Между тем ожидаемый в пятницу отчет по занятости в Канаде за июль может предоставить новые сведения о состоянии канадской экономики.

Цены на нефть, один из главных экспортируемых товаров, упали на 1,1%, до 89,71 доллара за баррель, продолжив падение, наблюдавшееся в среду, когда данные показали рост запасов нефти и бензина в США.

Инвесторы опасаются, что замедление спроса может нивелировать фактор дефицита.

Пара доллар США/канадский доллар торговалась с повышением на 0,2%, по 1,2858 после торговли в диапазоне 1,2819-1,2876.

Тем не менее, аналитики ожидают, что канадский доллар вырастет в следующем году, предполагая, что угроза рецессии снизится, так как ФРС и Банк Канады, вероятно, завершат цикл повышения ставок в 2023 году, на что указывают результаты опроса, проведенного Reuters.

Доходность канадских гособолигаций упала, при этом доходность 10-летних облигаций упала примерно на половину базисного пункта, до 2,712%.

В четверг Канада проведет аукцион 10-летних облигаций на сумму 3 млрд канадских долларов.

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