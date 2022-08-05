Канадский доллар ослаб на фоне дальнейшего снижения цен на нефть

Канадский доллар ослаб против валюты США на фоне дальнейшего снижения цен на нефть в четверг

Канадский доллар в четверг ослаб против доллара США, так как цены на нефть продолжили снижаться. Это произошло даже несмотря на данные Канады, указавшие на увеличение положительного сальдо внешней торговли в июне при поддержке рекордного роста экспорта энергоносителей.

Положительное сальдо внешней торговли Канады в июне выросло до 5,1 млрд канадских долларов (3,97 млрд долларов США), превысив прогнозы аналитиков. Экспорт вырос на 2% главным образом ввиду увеличения экспорта энергоносителей, а также золота, как показали данные бюро статистики Канады.

Между тем ожидаемый в пятницу отчет по занятости в Канаде за июль может предоставить новые сведения о состоянии канадской экономики.

Цены на нефть, один из главных экспортируемых товаров, упали на 1,1%, до 89,71 доллара за баррель, продолжив падение, наблюдавшееся в среду, когда данные показали рост запасов нефти и бензина в США.

Инвесторы опасаются, что замедление спроса может нивелировать фактор дефицита.

Пара доллар США/канадский доллар торговалась с повышением на 0,2%, по 1,2858 после торговли в диапазоне 1,2819-1,2876.

Тем не менее, аналитики ожидают, что канадский доллар вырастет в следующем году, предполагая, что угроза рецессии снизится, так как ФРС и Банк Канады, вероятно, завершат цикл повышения ставок в 2023 году, на что указывают результаты опроса, проведенного Reuters.

Доходность канадских гособолигаций упала, при этом доходность 10-летних облигаций упала примерно на половину базисного пункта, до 2,712%.

В четверг Канада проведет аукцион 10-летних облигаций на сумму 3 млрд канадских долларов.