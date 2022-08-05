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Общество Дети, семья Pointe-Claire приглашет повеселиться и отдохнуть!
Фото: https://mobile.twitter.com/pointe_claire

Pointe-Claire приглашет повеселиться и отдохнуть!

Виктория Христова Авг 5, 2022 Дети, семья, Новости, Новости Квебека и Монреаля, Общество Комментарии к записи Pointe-Claire приглашет повеселиться и отдохнуть! отключены 25 Просмотров

С 10 по 14 августа город Пуэнт-Клэр рад пригласить жителей всех возрастов на праздник Дня Города, который будет проходить в различных городских парках. 

 

Это новшество, которое вот-вот станет главным ежегодным летним событием городка в Западной части острова.  Оно даст возможность каждому из нас развлечься на многочисленных конкурсах, ярмарках, концертах и прочих мероприятиях, предлагаемых городом, а также узнать много нового о культурном богатстве местного сообщества.

Пять дней празднеств – это немало и очень интересно! Найдите возможность присоединиться к развлекающимся и отдыхающим горожанам!

Приподнятое настроение, невероятные открытия и обмен опытом – это то малое, что обещают организаторы. Будь то молодежь, подростки, семьи или пожилые люди, – каждый найдет занятие по своему вкусу! Перечень довольно велик:

  • Прогулочная анимация и концерт на открытом воздухе, где можно потанцевать под игривые ритмы;
  • Конференции и экскурсии с гидом, чтобы узнать больше о художественной жизни города;
  • Семейная ярмарка, предлагающая оживленный вечер;
  • Гастрономическая ярмарка, чтобы открыть для себя вкусы других стран;
  • Вечера кино на свежем воздухе, чтобы насладиться под звездами рядом кинематографических шедевров;
  • Морские развлечения на озере и бесплатное плавание в открытых бассейнах;
  • Танцевальные и ремесленные мастер-классы для открытия новых талантов;
  • Велосипедные туры, чтобы оценить художественные маршруты и общественные произведения искусства;
  • Традиционный пикник как момент единения общества.

Приходите и присоединяйтесь к празднованию!

 

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