Pointe-Claire приглашет повеселиться и отдохнуть!

С 10 по 14 августа город Пуэнт-Клэр рад пригласить жителей всех возрастов на праздник Дня Города, который будет проходить в различных городских парках.

Это новшество, которое вот-вот станет главным ежегодным летним событием городка в Западной части острова. Оно даст возможность каждому из нас развлечься на многочисленных конкурсах, ярмарках, концертах и прочих мероприятиях, предлагаемых городом, а также узнать много нового о культурном богатстве местного сообщества.

Пять дней празднеств – это немало и очень интересно! Найдите возможность присоединиться к развлекающимся и отдыхающим горожанам!

Приподнятое настроение, невероятные открытия и обмен опытом – это то малое, что обещают организаторы. Будь то молодежь, подростки, семьи или пожилые люди, – каждый найдет занятие по своему вкусу! Перечень довольно велик:

Прогулочная анимация и концерт на открытом воздухе, где можно потанцевать под игривые ритмы;

Конференции и экскурсии с гидом, чтобы узнать больше о художественной жизни города;

Семейная ярмарка, предлагающая оживленный вечер;

Гастрономическая ярмарка, чтобы открыть для себя вкусы других стран;

Вечера кино на свежем воздухе, чтобы насладиться под звездами рядом кинематографических шедевров;

Морские развлечения на озере и бесплатное плавание в открытых бассейнах;

Танцевальные и ремесленные мастер-классы для открытия новых талантов;

Велосипедные туры, чтобы оценить художественные маршруты и общественные произведения искусства;

Традиционный пикник как момент единения общества.

Приходите и присоединяйтесь к празднованию!