Pointe-Claire приглашет повеселиться и отдохнуть!

Это новшество, которое вот-вот станет главным ежегодным летним событием городка в Западной части острова. Оно даст возможность каждому из нас развлечься на многочисленных конкурсах, ярмарках, концертах и прочих мероприятиях, предлагаемых городом, а также узнать много нового о культурном богатстве местного сообщества.
Пять дней празднеств – это немало и очень интересно! Найдите возможность присоединиться к развлекающимся и отдыхающим горожанам!
Приподнятое настроение, невероятные открытия и обмен опытом – это то малое, что обещают организаторы. Будь то молодежь, подростки, семьи или пожилые люди, – каждый найдет занятие по своему вкусу! Перечень довольно велик:
- Прогулочная анимация и концерт на открытом воздухе, где можно потанцевать под игривые ритмы;
- Конференции и экскурсии с гидом, чтобы узнать больше о художественной жизни города;
- Семейная ярмарка, предлагающая оживленный вечер;
- Гастрономическая ярмарка, чтобы открыть для себя вкусы других стран;
- Вечера кино на свежем воздухе, чтобы насладиться под звездами рядом кинематографических шедевров;
- Морские развлечения на озере и бесплатное плавание в открытых бассейнах;
- Танцевальные и ремесленные мастер-классы для открытия новых талантов;
- Велосипедные туры, чтобы оценить художественные маршруты и общественные произведения искусства;
- Традиционный пикник как момент единения общества.
Приходите и присоединяйтесь к празднованию!