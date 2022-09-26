Психотерапия для всех и каждого: либералы Квебека обещают вложить в сектор 450 миллионов

А ещё партия обещает найти всем семейных врачей.

Лидер Либеральной партии Квебека Доминик Англад представила очередную часть своего “Плана доступа к здравоохранению”. В случае избрания либеральное правительство будет инвестировать 450 миллионов долларов в год в общественную программу психотерапии. Она обеспечит 15 бесплатных сеансов в год для жителей Квебека.

По словам Англанд пандемия COVID-19 “взорвала проблемы с психическим здоровьем”. Около 20 000 человек все еще ждут медицинской помощи.

Лидер партии признала, что проблема очень близка ей лично.

“Когда я была маленькой, моя мать страдала от проблем с психическим здоровьем. Иногда я говорила себе: “Если я не приготовлю обед для нас с сестрой, мы будем голодными”, — сказала она. – Это история тысяч жителей Квебека сегодня. Психическое здоровье так же важно, как и физическое здоровье. Не иметь доступа к универсальной психотерапии — это ненормально”.

Таким образом, при потенциальном правительстве Англад “человек сможет использовать свою карточку медицинского страхования для обращения за психотерапевтической помощью в любом месте Квебека, даже конфиденциально”.

По словам Англад, план партии включает в себя стимулы для возвращения опытных работников в состав рабочей силы, привлечения новичков и ускорения признания дипломов.