Не повторяйте ошибки Онтарио: жителей Квебека призывают не игнорировать выборы

В воскресенье открылось предварительное голосование.

Сценарий, раскрывающийся в Квебеке в преддверии провинциальных выборов, может показаться дежавю для жителей Онтарио. В июне там прогрессивные консерваторы второй раз получили большинство.

Важно отметить, что победа Дуга Форда прошла под соусом рекордно низкой явки избирателей – около 43%.

Аналогично в Квебеке правящая Коалиция Авенир Квебек сохраняет лидерство в опросах на протяжении всей кампании. Таким образом некоторые которые политические партии выражают обеспокоенность тем, что 3 октября провинции также может грозить низкая явка избирателей.

Некоторые наблюдатели связывают падение активности с отсутствием конкуренции или мотивации.

Выборы, которые “выглядят как предрешенные”, могут отбить у некоторых желание голосовать, потому что они считают, что это ничего не изменит, – уверен Питер Греф, профессор политологии в Университете Макмастера.

Опрос Leger, опубликованный на этой неделе, показывает, что поддержка CAQ составила 38%. Это более чем вдвое больше, чем у ближайших к нему кандидатов, занявших второе место. Три партии — Либералы, Квебекская солидарность и Консерваторы — набрали 16%, а Партия Квебекуа — 13%.

Наблюдатели за выборами в Квебеке распространяют призыв к голосованию на платформе TikTok, чтобы обратить вспять тенденцию к снижению явки избирателей, особенно среди молодежи. На провинциальных выборах 2018 года проголосовали 66,45% избирателей, что почти на пять процентных пунктов меньше, чем в 2014 году. Явка избирателей в возрасте 35 лет и младше составила 53,41%, что на 16 процентных пунктов ниже, чем среди избирателей старше 35 лет.

На этой неделе оппозиция призвала избирателей мобилизоваться против CAQ и ее лидера Франсуа Лего.

“Идите и голосуйте, — выкрикнула лидер оппозиции Доминик Англад. — Мы видели, что произошло в Онтарио”.