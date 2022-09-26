Продолжение истории о “неудачной торговле”, когда у маленького канадца украли прилавок с булочками

Что было после того, как воришка утащил столик и булочки.

Мы рассказывали о том, как у одиннадцатилетнего мальчонки какой-то, мягко говоря, не самый приятный тип, украл прилавок в булочками и лимонадом, пока мальчик отлучился в на минутку в туалет (если кто-то не знает, то скажем, что в Северной Америке практика общепринятая – дети сами (под присмотром взрослых, конечно), готовят еду и напитки на вынос, устанавливают столик на тротуаре и потчуют прохожих, собирая мелочь на свои нужды. И работать приучаются, и подспорье в хозяйстве. Прохожие исправно изделия покупают и нахваливают). В описываемом случае старшая дочь – ей 15 лет, булочки пекла, а Дэвид – ему 11 лет, продавал.

И вот когда парнишка отлучился, какой-то тип, проезжавший мимо на машине, не постеснялся выскочить из автомобиля, забрать столик, стул, продукты и сбежать. Любопытно, что в машине находились и дети, которые всё прекрасно видели – замечательный пример папаша подал детишкам.

Благодаря тому, что история попала на видео, она прогремела, дошла до полиции. Но по непонятной причине вора то ли не нашли, то ли (скорее всего) искать не стали из-за незначительности объёма украненного.

Зато дело приняло неожиданный оборот. Так как история получила огласку и была опубликована в газетах, показана в новостях по телевизору и попала в новостные сайты, то многие узнали о несчастье, постигшем детишек. И решили подать руку помощи. Тем более, что Дэвид винил себя в небрежности и очень переживал.

В конце концов за два недели, прошедшие с момента беззастенчивого грабежа, мальчику подарили новый стол, новое удобное кресло, тент, чтобы укрывать прилавок (деньги на покупку собрали полицеские) а местный магазинчик торжественно вручил Дэвиду Xbox. Канадцы стали посылать мальчику небольшие суммы на “поддержку бизнеса”, хотя и сам мальчик, и его родители заявили, что деньги им не нужны, они предпочитают работать и зарабатывать на жизнь, а не пользоваться подарками. Но деньги всё равно шли, и семья передала все суммы в местную церковь (по некоторым сообщениям, не в церковь, а в школу, но, возможно, пожертвовала и школе, и церкви. В любом случае, отличный урок для детей!).

Отец Дэвида сказал, что урок, полученный детьми, замечателен. Они убедились, что в мире есть негодяи, надо не забывать об этом. Но они убедились, что в мире полным полно отзывчивых и добрых людей, которые готовы придти на помочь в случае нужды.

Читаем и поражаемся: