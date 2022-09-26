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Общество Здоровье, медицина Четверо подростков в тяжёлом состоянии после неудачных запрещённых гонок
Police Gatineau
Полиция Гатино. Фотография - Кристиан Милет, Радио-Канада.

Четверо подростков в тяжёлом состоянии после неудачных запрещённых гонок

Megan Jorgensen Сен 26, 2022 Здоровье, медицина, Меган Хорхенсен, Новости, Общество, Происшествия, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 110 Просмотров

Запрещённые гонки. Или как плачевно закончилась беспечная езда для несовершеннолетних гонщиков

В очередной раз юные гонщики оказались в больнице с переломанными ногами, руками, позвоночниками и с разбитыми головами.

В воскресенье, примерно в 17 часов, группа подростков из муниципалитета Лошабер (Lochaber), что расположен в административном районе Утауаи, неподалёку от границы с Онтарио, решила устроить гонки на автомобилях. Вообще-то, популярное у подростков развлечение, но чреватое неприятными последствиями, о чём молодёжь не задумывается, пока не становится жертвой собственной глупости.

В одном автомобиле находились четверо молодых людей, все несовершеннолетние. В другом – трое. Машины разогнались и помчались по пустынной дороге. Как и следовало ожидать, одна из них не вписалась в поворот и рухнула с откоса на полной скорости. Вторая успела затормозить, и её пассажиры вызвали скорую помощь (хорошо ещё, что не сбежали).

Все четверо подростков, находившихся в автомобиле, потерпевшем аварию, были тяжело ранены. У всех серьёзные переломы, включая сломанный позвоночник у одного из них и травмы головы у всех. Все они находятся в больнице и жизнь всех четверых пока ещё в опасности. Водитель второй машины и пассажиры её были допрошены, участок дороги, на котором произошло ЧП, был перекрыт.

К сожалению, тяжёлые последствия подобных развлечений регулярны. К сожалению, ничему такие последствия молодых олухов не учат, потому что те в ответ на очередной рассказ об очередной аварии гордо расскажут, что вот они-то избегут неудачи, те случаются редко, а тут ты героем в глазах окружения выглядишь (окружение – такие же олухи, конечно, и сколько из них останется калеками на всю жизнь, одной судьбе известно).

cristel
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