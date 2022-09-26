Запрещённые гонки. Или как плачевно закончилась беспечная езда для несовершеннолетних гонщиков

В очередной раз юные гонщики оказались в больнице с переломанными ногами, руками, позвоночниками и с разбитыми головами.

В воскресенье, примерно в 17 часов, группа подростков из муниципалитета Лошабер (Lochaber), что расположен в административном районе Утауаи, неподалёку от границы с Онтарио, решила устроить гонки на автомобилях. Вообще-то, популярное у подростков развлечение, но чреватое неприятными последствиями, о чём молодёжь не задумывается, пока не становится жертвой собственной глупости.

В одном автомобиле находились четверо молодых людей, все несовершеннолетние. В другом – трое. Машины разогнались и помчались по пустынной дороге. Как и следовало ожидать, одна из них не вписалась в поворот и рухнула с откоса на полной скорости. Вторая успела затормозить, и её пассажиры вызвали скорую помощь (хорошо ещё, что не сбежали).

Все четверо подростков, находившихся в автомобиле, потерпевшем аварию, были тяжело ранены. У всех серьёзные переломы, включая сломанный позвоночник у одного из них и травмы головы у всех. Все они находятся в больнице и жизнь всех четверых пока ещё в опасности. Водитель второй машины и пассажиры её были допрошены, участок дороги, на котором произошло ЧП, был перекрыт.

К сожалению, тяжёлые последствия подобных развлечений регулярны. К сожалению, ничему такие последствия молодых олухов не учат, потому что те в ответ на очередной рассказ об очередной аварии гордо расскажут, что вот они-то избегут неудачи, те случаются редко, а тут ты героем в глазах окружения выглядишь (окружение – такие же олухи, конечно, и сколько из них останется калеками на всю жизнь, одной судьбе известно).