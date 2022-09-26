В Канаде зафиксирован недобор персонала в армию

В вооруженных силах Канады тысячи вакансий остаются незаполненными из-за кадрового кризиса.

В вооруженных силах Канады тысячи вакансий остаются незаполненными из-за кадрового кризиса. Об этом сообщает телеканал CTV. По данным издания, в 2020-2021 финансовом году из-за пандемии COVID-19 были закрыты вербовочные и учебные центры, в результате в армию зачислили около 2 тыс. человек — меньше половины от планового набора.

В 2021-2022 году ряды канадской армии пополнили 4,8 тыс. человек, однако, чтобы выполнить план нужно привлечь еще 5,9 тыс. человек. Майор Саймон Рошело, отвечающий за набор персонала в северном и восточном Онтарио, считает, что проблемы с набором вызваны отсутствием «крупной миссии, такой, как Афганистан», а также опасения в сексуальных домогательствах.

Министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что намерена искоренить сексуальные преступления в армии. Выступая в одном из телешоу министр пообещала «взяться за дело» и действовать исходя из 48 рекомендаций, сделанных бывшей судьей Верховного суда Канады Луизы Арбур по итогам исследования обстановки в войсках.

В отчете Арбур содержится 48 рекомендаций, включая передачу всех расследований сексуальных посягательств в систему гражданского правосудия, более четкие определения домогательств и неправомерных действий, более качественную подготовку и набор персонала, а также исследование того, должны ли нынешние офицерские колледжи вооруженных сил продолжать существовать, учитывая повсеместное притеснение курсантов. Также Арбур порекомендовала военным нанять внешних HR-консультантов и дать офицерам больше возможностей для поиска решений задач с помощью гражданских технологий.