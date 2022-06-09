Суд Греции отменил решение о конфискации иранской нефти в пользу США

Постановление, наделившее греческие власти полномочиями задерживать нефтеналивные суда, перевозящие иранскую нефть, и передавать их груз США, было отменено Апелляционным судом Халкиды

Постановление, наделившее греческие власти полномочиями задерживать нефтеналивные суда, перевозящие иранскую нефть, и передавать их груз США, было отменено Апелляционным судом Халкиды. Об этом 9 июня сообщает Reuters.

По данным агентства, текст судебного решения по иску пока не опубликован, но со слов одного из источников, суд одобрил иск об отмене решения и его будет трудно обжаловать или пересмотреть.

Напомним, 26 мая пресс-служба Министерства морского флота и островной политики Греции заявила, что ведомством принято решение о конфискации в пользу Вашингтона нефти из Ирана, которую перевозил танкер Lana под российским флагом. Власти Греции задержали судно в середине апреля, на его борту находилось около 115 тыс. тонн нефти.

27 мая в качестве ответной акции Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции задержали два греческих танкера в Персидском заливе.

Предполагалось, что танкер принадлежит российскому Промсвязьбанку. Однако затем выяснилось, что судно до прихода в греческий порт сменило владельца. Власти отменили решение об аресте, однако судно осталось у причала Каристоса после вмешательства США, поскольку этот танкер с лета 2021 года уже был в “черном” списке США за транспортировку иранской нефти.

Министерство юстиции США, ссылаясь на двустороннее соглашение о правовой помощи между США и Грецией, 20 апреля потребовало забрать груз, утверждая, что выручка от его продажи будет использована для финансирования военных действий.