Недвижимость: насколько канадцы готовы к покупке жилья

Согласно новому исследованию, проведенному сертифицированными профессиональными бухгалтерами Канады (CPA Canada), ряд канадцев, у которых нет дома, считают, что домовладение останется вне досягаемости

Согласно новому исследованию, проведенному сертифицированными профессиональными бухгалтерами Канады (CPA Canada), ряд канадцев, у которых нет дома, считают, что домовладение останется вне досягаемости, несмотря на небольшое снижение цен по всей стране.

Половина не-домовладельцев, опрошенных CPA Canada, считают, что они вряд ли когда-нибудь купят дом, по сравнению с 21%, которые считают, что это очень вероятно, и 29%, которые считают, что это вполне вероятно.

Исследование показало, что почти 90% респондентов считают повышение процентных ставок самым большим препятствием для их выхода на рынок жилья.

Восемьдесят четыре процента респондентов называют доступность первоначального взноса еще одной важной проблемой, за которой следуют налоги и выплаты по ипотечным кредитам на уровне 81% и стабильность доходов на уровне 69%.

По данным CPA Canada, 60% домовладельцев считают, что трудно оплатить необходимые ремонтные работы, 40% говорят, что трудно уложиться в график платежей по ипотечным кредитам и налогов, в то время как 35% испытывают трудности с оплатой коммунальных услуг.

Исследование проводится в связи с тем, что Банк Канады повышает свою ключевую процентную ставку на полпроцента, что должно оказать дополнительное давление на канадцев с ипотечными кредитами с плавающей ставкой и держать потенциальных покупателей в стороне.

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