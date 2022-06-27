Горячие выходные в Украине: Россия возобновила ракетные атаки по Киеву

По мнению захватчиков, детские садики и жилые дома – главные “военные объекты”.

Начальник штаба обороны канадских вооруженных сил генерал Уэйн Эйр назвал вторжение России в Украину не только долгосрочной угрозой, но и событием, которое “изменит ход истории”.

Пока великие стратеги строят свои глобальные планы, укрианским защитникам приходятся отбиваться от десятка ракет, выпушенным по гражданским объектам страны.

В субботу сообщалось о 60 ракетах, выпущенных по городам по всей стране – даже в относительно спокойных регионах. Часть ракет была сбита системами противоракетной обороны.

В воскресенье пришла ужасная новость из Киева. Рано утром столица страны снова подверглась массовой ракетной атаке.

Был разрушен 9-этажный жилой дом. Ракета, которая по версии военных экспертов

была выпущена с региона Каспийского бассейна, попала в верхние этажи здания. Спасатели эвакуировали из дома 25 жителей.

Один мужчина погиб – он закрыл собой 7-летнюю дочь. Девочка получила серьезные травмы, она была оперативно госпитализирована и прооперирована. По словам врачей, ее жизни уже ничего не угрожает. Маму девочки придавило плитой перекрытия. Спасатели с помощью крана-манипулятора убрали плиту и осбоводили ее. Женщина – к слову гражданка России – госпитализирована и врачи дают ей хорошие шансы на восстановление.

В общей сложности госпитализировано 4 человека, еще несколько человек получили помощь и продолжат лечение амбулаторно.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Вторая ракета попала на игровую площадку на территории детского сада, оставив огромную воронку. К счастью, в 6 утра в воскресенье обычно многолюдная площадка была пуста.

Есть версия, что ракеты целились в посольство Великобритании.

При этом Россия упорно называет подобные разрушения “атаками на военные объекты”.

Глава канадской армии, комментируя эту атаку, заявил, что мир все больше делится на два лагеря. Он заявляет, что “над авторитарными государствами и либеральными демократиями нависла угроза ядерного выбора”. Эйр называет возможными союзниками России Китай, Бразилию и Индию – с лидерами именно этих стран недавно встречался Владимир Путин.

Эйр добавил, что Канада будет продолжать помогать Украине вооружением, информацией и переговорами, однако геренал не отрицает вступления в войну канадских военных.

На прошлой неделе министр обороны Канады заявила, что страна также вкладывает немалые средства в обновление защиты собственной территории.