ФРГ готовит население и предпринимателей к сложным временам из-за энергокризиса

Если поставки российских энергоресурсов в Германию прекратятся, немецкая экономика в следующем году может сократиться более чем на 3%. Сокращение поставок по «Северному потоку» уже вызывает опасения у страны.

Если поставки российских энергоресурсов в Германию прекратятся, немецкая экономика в следующем году может сократиться более чем на 3%. Сокращение поставок по «Северному потоку» уже вызывает опасения у страны.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на подсчеты Бундесбанка. По данным агентства, власти Германии признают, что сокращение поставок газа нанесет экономике страны долгосрочный ущерб, поэтому население Германии и местный бизнес начали готовить к «трудным временам».

«Перспектива уже мрачная. Производственные заказы на заводах упали за последние три месяца, затраты растут, а доверие рушится», — пишет агентство, отмечая, что показатель деловых ожиданий в ФРГ в июне упал.

В Федеральном сетевом агентстве ФРГ предупреждают, что счета за газ у населения могут увеличиться вдвое и даже втрое. В связи с этим глава агентства Клаус Мюллер призвал немцев экономить энергию и деньги.

«Предприятия, производящие металлы, бумагу и даже продукты питания, могут быть вынуждены сократить или закрыть производственные мощности в Германии, что ускорит постоянный отток рабочих мест в обрабатывающей промышленности и нанесет долгосрочный ущерб экономическому ландшафту страны», — добавляет Bloomberg.

Меж тем, власти Германии опасаются полного прекращения поставок по «Северному потоку». Недавно «Газпром» сократил объемы поставок по трубопроводу. 14 июня компания заявила, что может использовать на станции лишь три газоперекачивающих агрегата. Затем она сообщила, что останавливает еще одну газотурбину Siemens. После этого объемы поставок по «Северному потоку» сократились со 167 миллионов до не более чем 67 миллионов кубометров в сутки.

Но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что поставки снизили в связи с техническим обслуживанием «Северного потока».

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек призвал повсеместно снижать потребление газа в стране из-за разразившегося кризиса. По его словам, нехватка топлива может привести к приостановке всех рыночных процессов, что грозит полным закрытием некоторых отраслей промышленности. Хабек признался, что сам стал меньше принимать душ ради экономии.

В свою очередь, премьер-министр Бельгии Александр де Кро предупредил об «эффекте домино» для всего Евросоюза, если у Германии возникнут проблемы из-за нехватки газа.

Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. По информации Bloomberg, Европа из-за сокращения поставок из России уже начала использовать газ, закупленный на зиму.