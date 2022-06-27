Джастин Трюдо: В борьбе с изменениями климата нужны частные инвестиции 

Необходимо активнее привлекать частные инвестиции в реализацию программ борьбы с изменениями климата, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо 26 июня на саммите «семерки» в Германии.

Необходимо активнее привлекать частные инвестиции в реализацию программ борьбы с изменениями климата, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо 26 июня на саммите «семерки» в Германии.

«Мы должны найти способы стимулировать рост инвестиций частного сектора, потому что только бюджетными средствами нельзя решить эту проблему», — сказал он, обращаясь к странам Группы семи (G7).

По словам Трюдо, канадские власти уже занимаются разработкой платформ смешанного финансирования таких программ.

Премьер напомнил, что на прошлом саммите G7 в Лондоне Канада обязалась удвоить финансовые расходы на борьбу с изменениями климата в течение пяти лет и довести их до 5,3 млрд канадских долларов ($4,1 млрд). Эти средства направляются, в частности, на отказ от ископаемых источников энергии.

Ранее Трюдо заявлял, что власти Канады планируют к 2050 году довести до нуля выбросы двуокиси углерода, а сначала — сократить их на 40-45% по сравнению с показателями 2005 года.