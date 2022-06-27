Лидеры G7 обсудили вопрос о том, как сидеть, чтобы выглядеть круче Путина

Лидеры G7, садясь обедать, вспомнили президента России Владимира Путина и порассуждали, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они «круче» российского лидера

Лидеры G7, садясь обедать, вспомнили президента России Владимира Путина и порассуждали, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они «круче» российского лидера, следует из видеозаписи с саммита «Большой семерки», опубликованной 26 июня агентством France-Presse.

«Оставляем пиджаки? Снимаем пиджаки?» — обращаясь ко всем присутствующим, спросил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, садясь за стол.

В ответ премьер-министр Канады Джастин Трюдо предложил прежде дождаться, пока будет сделана официальная фотография, и только затем раздеваться. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая была единственной женщиной на саммите, оценила идею канадского премьера, добавив, что это будет «лучшим вариантом».

Джонсон затем в шутку заметил, что главы правительств «должны показать, что мы круче Путина». «Мы устроим показ верховой езды с голым торсом, чтобы показать наши грудные мышцы», — добавил британский премьер-министр. Глава британского правительства считает, что стремление европейских государств наладить отношения между участниками конфликта «дает карт-бланш» президенту России Владимиру Путину на «манипулирование» международными рынками и суверенными странами.

Отметим, что распространившиеся по мировым СМИ фотографии, на которых Владимир Путин изображен с обнаженным торсом верхом на лошади, были сделаны в Туве во время его поездки в отпуск в августе 2009 года, когда Путин был премьер-министром России.

Напомним также, что саммит «Большой семерки» (G7) под председательством ФРГ проходит с 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита — лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии и Индонезии. Во встрече примет участие президент Украины Владимир Зеленский по видео-конференц-связи. Россия в саммите не участвует.