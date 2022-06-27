Из истории цивилизации или как разводились в Средние века

Развод по-плохому или как в Средневековье “полюбовно” расходились супруги. Может, вернуть практику?

Не уладили развод миром? Ну, тогда дуэль. Победитель получает всё.

Когда муж с женой решают окончательно и бесповоротно разойтись, то в любом случае, радоваться нечему. Но сегодня можно развестить хотя бы. По-плохому или по-хорошему. В средние века в Европе пару веков практиковался “смертельный развод”. Зародилась традиция в Германии, а оттуда прошла победным шагом по всей Европе.

А затем люди решили, что всё-таки слишком сильно получается, и никогда не узнать заранее, кто победит, так что никому больше рисковать не хотелось, такие разводы потихоньку сошли на нет.

В чём же “смертельный развод” состоял? Дело обстояло просто. Если муж с женой не могли решить вопрос по-доброму (поделить имущество, определить, у кого дети остаются, уладить дела с алиментами и т.д.), то пара обращалась к городскому правлению с просьбой позволить решить дело на дуэли.

Администрация к просьбе относилась с пониманием и назначала дату поединка.

Правила дуэли были весьма жёсткими, хотя женщина, как слабый пол, получала преимущество (вот и говорите про дискриминацию, кто кого дискриминировал-то?) – мужчина был обязан сесть в яму, края которой были ему почти по пояс. Из ямы упрямый муж вылезать не имел права. Жена же имела право бегать вокруг ямы и наносить удары, мужу оставалось только вовремя уворачиваться.

Более того – одна рука мужчины привязывалась к поясу, и он был вынужден биться одной рукой. Мужчина был вооружён либо тремя короткими мечами, либо дубинками (видимо, по выбору дуэлянта), а у женщины в руках были три камня, весом в килограмм и больше, каждый из которых был замотан отдельно в ткань, женщина могла размахивать камнями, как кнутом.

Никаких ограничений по нанесению ударов мужчине на было – бей мужа по голове, по плечам, по рукам, сам виноват, что дом не хотел отдавать по доброй воле.

Для мужчин ограничения существовали – дуэлянт не имел права касаться края ямы ни рукой, ни оружием. При каждом касании у него забиралось одно орудие. Три раза коснулся – остался безоружным, а жена, знай охаживает благоверного камнями весом в кило.

В летописях 15-16 веков упоминается, что правила могли слегка меняться – например, в некоторых германских княжествах женщина сдавала один камень после особо сильного удара, из-за которого у мужчины пошла кровь. Но и двух камушков хватало.

Бой прекращался после очевидной победы одной из сторон (например, муж терял сознание и падал на дно ямы после избиения супругой, или же ему удавалось метким ударом по ноге дамы, свалить ту на землю и придушить её…)

Хуже всего то, что если победитель получал всё, так сказать, то побеждённый расставался с жизнью – проигравшему мужу отсекали голову, проигравшую жену отправляли на костёр. Так элегантно решался вопрос с местью друг другу “разведённых” супругов.

Неизвестно общее число дуэлей такого рода и, соответственно, общее число жертв, но некоторые учёные склоняются к мысли, что не менее 40 тысяч человек, как мужчин, так и женщин, погибли за два века на “смертельных разводах”.