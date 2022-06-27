День, когда на Квебек сбросили атомную бомбу. Это случилось почти 72 года назад

Забытый инцидент. День, когда американский бомбардировщик сбросил атомную бомбу на Квебек.

В нынешние времена, когда, что ни день, то мы вновь и вновь слышим об угрозах нанести ядерный удар по человечеству, нелишним будет вспомнить старую историю, случившуюся в 1950 году.

Во времена холодной войны на территории Канады были созданы около ста военных баз США, в основном, пунктов слежения за советскими самолётами, которые совершали регулярные полёты, приближаясь к границам Канады и США. Но на базе Гус-Бей, на территории Лабрадора, открытой ещё в самом начале Второй мировой войны, располагались американские стратегические бомбардировщики, перед которыми ставилась задача нанесения удара по СССР в случае начала войны.

База Гус-Бей была расположена ближе к Европе, чем все остальные военные аэродромы США. В 1950 году на ней хранились в боевом состоянии 11 атомных бомб типа МК4 (известных, как Марк 4).

10 ноября 1950 года, бомбардировщик B-50, совершал обычный полёт, находясь на боевом дежурстве – в воздухе постоянно находились два бомбардировщика с атомными бомбами, дабы в случае начала войны не терять времени на взлёт и набор высоты. Полёты совершались по кругу, нижней дугой которого был район Нижнего-Ст-Лорана (низовья реки Святого Лаврентия, в районе городов Квебек, Леви, Ривьер-дю-Лу).

Внезапно в самолёте отказал ряд приборов из-за неисправности электросистемы воздушного корабля. Стало ясно, что бомбардировщик может в любой момент упасть. По протоколу безопасности, в этом случае от атомной бомбы надо избавиться во избежание взрыва её заряда на борту в момент падения. Дело в том, что заряд, содержащий уран, и детонатор (обычная взрывчатка) во время полёта не соединены друг с другом, а соединить их должен экипаж тотчас по получению приказа на атаку. В случае же катастрофы самолёта существует опасность подрыва детонатора и самопроизвольного взрыва атомной бомбы (специалисты могут поправить технические детали, но принципиально такие правильные исправления дела не меняют).

В момент сброса бомбы самолёт находится над городком Ст-Андре-де-Камураска, вблизи города Ривьер-дю-Лу.

Детонатор взрывается прямо над городком примерно в 16 часов. Все жители слышат оглушительный взрыв, сопровождаемый облаком жёлтого дыма. Никто из жителей, к счастью, не пострадал.

Что касается заряда урана, основного элемента атомной бомбы, то 45 килограммов его были разбросаны над территорией акватории Св.Лаврентия. Было отмечено “слабое радиоактивное заражение района”.

В момент аварии, инцидент был скрыт от общественности, хотя городская газета Ривьер-дю-Лу опубликовала небольшую заметку о “взрыве над Ст-Андре в пригороде нашего города”. Позже о нём ходили упорные слухи, но только в феврале 2000 года министерство обороны Канады официально подтвердило этот случай.