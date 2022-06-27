День, когда на Квебек сбросили атомную бомбу. Это случилось почти 72 года назад
В нынешние времена, когда, что ни день, то мы вновь и вновь слышим об угрозах нанести ядерный удар по человечеству, нелишним будет вспомнить старую историю, случившуюся в 1950 году.
Во времена холодной войны на территории Канады были созданы около ста военных баз США, в основном, пунктов слежения за советскими самолётами, которые совершали регулярные полёты, приближаясь к границам Канады и США. Но на базе Гус-Бей, на территории Лабрадора, открытой ещё в самом начале Второй мировой войны, располагались американские стратегические бомбардировщики, перед которыми ставилась задача нанесения удара по СССР в случае начала войны.
База Гус-Бей была расположена ближе к Европе, чем все остальные военные аэродромы США. В 1950 году на ней хранились в боевом состоянии 11 атомных бомб типа МК4 (известных, как Марк 4).
10 ноября 1950 года, бомбардировщик B-50, совершал обычный полёт, находясь на боевом дежурстве – в воздухе постоянно находились два бомбардировщика с атомными бомбами, дабы в случае начала войны не терять времени на взлёт и набор высоты. Полёты совершались по кругу, нижней дугой которого был район Нижнего-Ст-Лорана (низовья реки Святого Лаврентия, в районе городов Квебек, Леви, Ривьер-дю-Лу).
Внезапно в самолёте отказал ряд приборов из-за неисправности электросистемы воздушного корабля. Стало ясно, что бомбардировщик может в любой момент упасть. По протоколу безопасности, в этом случае от атомной бомбы надо избавиться во избежание взрыва её заряда на борту в момент падения. Дело в том, что заряд, содержащий уран, и детонатор (обычная взрывчатка) во время полёта не соединены друг с другом, а соединить их должен экипаж тотчас по получению приказа на атаку. В случае же катастрофы самолёта существует опасность подрыва детонатора и самопроизвольного взрыва атомной бомбы (специалисты могут поправить технические детали, но принципиально такие правильные исправления дела не меняют).
В момент сброса бомбы самолёт находится над городком Ст-Андре-де-Камураска, вблизи города Ривьер-дю-Лу.
Детонатор взрывается прямо над городком примерно в 16 часов. Все жители слышат оглушительный взрыв, сопровождаемый облаком жёлтого дыма. Никто из жителей, к счастью, не пострадал.
Что касается заряда урана, основного элемента атомной бомбы, то 45 килограммов его были разбросаны над территорией акватории Св.Лаврентия. Было отмечено “слабое радиоактивное заражение района”.
В момент аварии, инцидент был скрыт от общественности, хотя городская газета Ривьер-дю-Лу опубликовала небольшую заметку о “взрыве над Ст-Андре в пригороде нашего города”. Позже о нём ходили упорные слухи, но только в феврале 2000 года министерство обороны Канады официально подтвердило этот случай.
Круто! Вот могло ж шарахнуть, а?
Немного запуталась… Нужно сбросить бомбу или детонатор? Или и то, и то по отдельности? И что в итоге взорвалось – бомба, детонатор или все вместе?
В 16 часов взорвался детонатор. Ба-бах! Гром на всю деревню, вспышка, облако желтого дыма. Сбросить надо было всё вместе (оно, очевидно, в одном мешке лежало – иначе смысла нет в самолёте держать, всё должно быть под рукой, чтобы за секунду зарядить). Поэтому сбросили и урановую боеголовку, и детонатор к ней. Как там процесс происходит, не знаю, но известно, что при обычном взрыве тротила атомная бомба не должна взорваться, так что могли и вместе бросать. А вот если урановые части соединятся (на что и существует детонатор – чтоб соединить их вплотную), тогда байденётся. Но при аварийном сбросе как-то гарантируют, что такого не будет. Ну, а если бы бомба атомная взорвалась бы, мы бы сейчас про Квебек вряд ли читали бы.
Кстати, замечу, что по меньшей мере ещё один случай произошёл в Испании (Паломарес, упомянут и фильме про водолаза американском), и 2 раза в СССР, причем один раз бомба упала на территорию Китая, её искали секретно. А может, и больше случаев было таких.
к 98-му году было скинуто более 2 тыс бомб… https://www.youtube.com/watch?v=HPtglQKjfw0
я помню свой шок после осознания этой цифры…
Больше всего меня поразило, что власти замолчали происшествие, как и везде, и ничего…
Все власти всех стран одним миром мазаны, поэтому когда критикуют Россию, лучше бы к себе присмотрелись повнимательней и из своего глаза бревно вытащили.