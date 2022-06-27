Статистика роста цен на сдачу в аренду квартир и домов в Квебеке

Что происходит сегодня на рынке жилых помещений, предназначенных для сдачи в аренду квартиросьёмщикам?

Интересные и не самые радужные цифры, показывающие состояние на рынки аренды жилья в Квебеке!

Хотя wemontreal.com неоднократно обращался к теме аренды жилых помещений, тем не менее, тем жителям, кто собирается переезжать на другую квартиру или кто уже переехал, будет, очевидно, интересно ознакомиться с несколькими цифрами, предоставленными службами и компаниями, ведущими статистику в отношении рынка жилья в Квебеке.

Согласно данным, опубликованным в воскресенье 26 июня Группой комитетов жилых помещений и ассоциацией жильцов Квебека (Regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec – RCLALQ), всплеск цен на сдачу жилых помещений достиг рекордных значений.

Ассоациация просмотрела и проанализировала 51 тысячу объявлений о сдаче жилых помещений на территории провинции, опубликованных на сайте Kijiji с февраля по май 2022 года и сравнила данные с цифрами прошлого года. Согласно выводам экспертов, в среднем цены за год выросли на 9%, причём в районах, где ранее цены были не столь высоки, а даже привлекательны, рост цен был ещё большим, иногда, казалось бы, невероятным. Например, в районе Сагне цена на сдачу жилья выросла в среднем почти на 19%, в Шербруке – 26,5%, а в Труа-Ривьер – почти на 30%!

Группа RCLALC приводит в качестве примера средние цифры на сдачу квартиры в 4 1/2. Если в среднем по Квебеку в прошлом году предлагаемая цена составляла 1032 доллара в месяц (речь об обобщённой цифре с учётом всех городов и муниципалитетов, приводимой лишь для общего понимания ситуации), то сейчас цена составляет 1222 доллара. Иначе говоря, средняя цена на такую квартиру выросла на двадцать с лишним процентов. Квартира в 5 1/2 стоит сегодня в среднем 1569 долларов (по меньшей мере, за такую сумму предлагаются квартиры в аренду). Так же обстоит дело и с домами и с небольшими квартирками, хотя надо признать, что рост цен на эти категории жилья всё же ниже.

До настоящего времени ни одна политическая партия Квебека не выступила с программным заявлением по поводу ситуации и не предложила никаких путей выхода из кризиса на рынке жилья. Впрочем, на 27 июня запланировано выступление представительницы партии Солидарный Квебек мадам Манон Массе, которая, согласно обещанию партии, посвятит речь решению жилищного вопроса.