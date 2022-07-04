Опасная для жизни Великая Викторианская эпоха

Как и от чего умирали люди в Викторианскую эпоху. Безобидные действия, которые привели к гибели тысяч и тысяч людей

Привычки и традиции, которые считались безобидными и которые были смертельно опасны. А сегодня так же или мы поумнели?

Викторианская эпоха – вся вторая половина 19ого века, считается эрой прогресса, резкого развития литературы, наук, сотен изобретений, изменивших человечество. Но в те времена люди не знали об опасностях, которые поджидали их в самых безобидных действиях, в, казалось бы, безобидной и полезной еде, в нововведениях, которые призваны были жизнь улучшать. Перечислим лишь некоторые из опаснейших привычек, о которых жители и не подозревали. Интересно, много ли мы совершаем действий, об опасности которых и не подозреваем? Лет через сто про нас так же писать будут?

Настенные обои

Обоями стали обклеивать стены в первой половине 19 века. Не то, чтобы раньше их не знали, но бумага и ткани подешевели, как подешевели клеющие вещества, заменить их было дешевле, чем перекрашивать стены, поэтому обои стали модными. А самым модным считался зелёный цвет – приятный глазу, умиротворяющий, неброский и не яркий…

А в зелёные обои добавляли в больших количествах мышьяк, который закреплял цвет и делал обои более стойкими. Вот только десятилетиями люди и не подозревали, что испарения мышьяка очень вредны, они вызывают рак лёгких и приводят к смерти. Больше всего страдали от этих обоев дети, которым было достаточно небольшого количества мышьяка, чтобы те заболели.

(Позже, почти до конца 20 века точно так же люди использовали в строительстве асбест, который тоже приводит к раковым заболеваниям).

Отравленная еда

Об вредных свойствах разных видов пищевых добавок народ и не подозревал. Например, чтобы сделать хлеб пышным и более тяжёлым (и продать за большую цену), в него добавляли мел и квасцы (минералы). И никто не задумывался о том, что эти вещества вызывали дизентирию, блокировали дыхательные пути и приводили к желудочным проблемам. Считается, что тысячи детей умерли от регулярного потребления этих добавок.

В старое молоко, которое было на грани скисания, всегда добавляли борную кислоту, которая нейтрализовывала дурной запах и позволяла сохранить молоко “нормальным” ещё пару дней. Борная кислота в больших количествах вызывала диаррею и общее ослабление организма. К тому же, в 19 веке молоко не пастеризировали, и поэтому тысячи и тысячи детей заболевали. Считается, что не менее 500 тысяч детей скончались от заражений бруцеллёзом, сальмонелёзом и ящуром только в Британии.

В те времена люди не знали, что посуду необходимо кипятить. Сотни тысяч детей умерли от того, что их кормили из посуды, которую просто ополаскивали.

Ванные комнаты

Удивительно, но факт. Хотя ванны были только у зажиточных горожан, но именно в них погибали ежегодно сотни людей. Дело в том, что ванны нагревались газом – а газовые горелки стали новым изобретением эпохи. Но вот только аварий с газом было очень много как в ванных комнатах, так и в туалетах, которые тоже стали отапливать газом.

Отравленная косметика

Вся косметика тех лет содержала вредные примеси – от беладонны до амиака, включая мышьяк, опиум, свинец, ртуть и прочие вещества, от которых мы сегодня шарахаемся, как от чумы.

Женщины слепли, заболевали раком кожи, были разбиты параличом, а то и просто умирали после десятка лет активного пользования косметикой.

Винтовые Лестницы

Наконец, необходимо вспомнить и о лестницах. В 19 веке было принято (наверно, по привычке), в высоких домах (до шести этажей, так как имеющиеся материалы не обладали прочностью, достаточной для сорружения небоскрёбов), снабжались винтовыми лестницами, которые сегодня можно встретить лишь в старых домах. А вот количество несчастных случаев на таких лестницах в десять раз превышало число несчастных случаев на привычных нам лестницах. Особенно часто ломали ноги и руки домработницы, которые несли, поднимаясь по лестнице, подносы с едой и напитками, и не могли держаться за перила.

Как видим, многое из того, что менее двух веков назад казалось обыденным и нормальным, сегодня выглядит ужасно… Так что где и в какие времена лучше жить, очень большой вопрос.