Нападение в Викториавиле (Центр Квебека) – хорошо, что стреляли из пневматики

В городе Викториавиль (район Центр Квебека) мужчина обстрелял прохожих из пневматики – пятеро пострадавших

Нападение с применением пневматического пистолета на прохожих – пять человек ранены, но все легко.

В ночь на воскресенье, 3 июля, в городе Викториавиль (Victoriaville), расположенном в административном районе Центр Квебека (примерно в часе езды от Монреаля), мужчина вышел на улицу с пневматическим пистолетом, стреляющим маленькими свинцовыми пулями. Сначала он стал приставать к поздним прохожим, угрожать им и оскорблять, а затем достал пистолет и открыл огонь, ранив пять человек, но, к счастью, все получили лишь лёгкие ранения.

Вызванные на место происшествия полицейские задержали хулигана и потенциального убийцу (даже из пневматического пистолета можно убить человека, если так сложатся обстоятельства). Оказалось, что это тридцатишестилетний житель города, который известен местным силам правопорядка, как дебошир и алкоголик. В понедельник, 4 июля, нарушитель предстанет перед судом, который определит меру задержания и назначит дату рассмотрения дела.

Воскресенье обвиняемый провёл в заключении, была проведена экспертиза с целью определить состояние его здоровья, результаты которой будут оглашены на предварительном слушании в суде. На слушании будет также заслушан отчёт эксперта по оружию, оценившего качества использованного пневматического пистолета.

В нынешней обстановке полиция (и общество в целом) относятся к таким инцидентам с полной серьёзностью, так как никогда нельзя понять сразу же, идёт ли речь о хулиганстве со стороны выпившего субъекта или же о террористическом нападении.