Монреаль, Ванкувер или Торонто? Извечный спор “трех братьев”

Монреаль остается гораздо более доступным, чем Ванкувер и Торонто. И что? Новый социально-экономический обзор IRIS только что обновил дебаты о доступности, подчеркнув особенно сложную – и нежелательную для Монреаля – ситуацию в этих двух канадских городах.

Монреаль остается гораздо более доступным, чем Ванкувер и Торонто. И что? Новый социально-экономический обзор IRIS только что обновил дебаты о доступности, подчеркнув особенно сложную – и нежелательную для Монреаля – ситуацию в этих двух канадских городах.

Сравнения между Монреалем, Торонто и Ванкувером помогут минимизировать важность жилищного кризиса, в котором живет Монреаль, подчеркивает Институт социально-экономических исследований и информации (IRIS) в своем отчете под названием “Три мифа о жилищном кризисе”.

Ирис сетует на привычку наблюдателей сравнивать Монреаль с его канадскими коллегами… которые являются одними из самых недоступных в мире. Консалтинговая компания Oxford Economics считает город Ванкувер самым доступным в Северной Америке. Кроме того, в демографическом отчете британско-колумбийский город занимает третье место среди самых недоступных городов мира. На десятом месте следует Торонто.

Поэтому для работника IRIS Marie-Sophie Banville, важно учитывать рынок недвижимости, на котором развивается Монреаль, чтобы не недооценивать жилищный кризис, с которым он сталкивается.

«Мы часто утешаем себя тем, что с точки зрения доступности Монреаль значительно лучше, чем Ванкувер и Торонто,-говорит она. Слишком часто мы забываем, что мегаполис Квебека развивается на канадском рынке недвижимости, который является одним из самых недоступных в мире».

Народный фронт действий по реконструкции городов (FRAPRU) поддерживает слова Ирис. По словам ее пресс-секретаря Вероники Лафламм, есть «большая опасность» в сравнении Монреаля с другими канадскими городами.

“Доступность зависит от платежеспособности, а не от рынка, – говорит Вероника Лафламм. Это логика, которую мы всегда оспаривали. Сравнивая себя с самыми дорогими городами Канады, чтобы сказать, что Монреаль по-прежнему доступен по цене, он не стоит на месте”.

Согласно Ирис, миф о том, что Монреаль более доступен, чем другие, должен прекратиться. Индекс цен на новое жилье вырос на + 314% с 2000 года. Это почти вдвое больше, чем в Нью-Йорке (+158%). Монреаль также опережает другие крупные города Северной Америки, такие как Лос-Анджелес (+296%) и Сан-Франциско (+267%).

«Этот стремительный рост цен на жилье по сравнению с перепродажей сегодня наносит ущерб как начинающим владельцам жилья, так и арендаторам, чья арендная плата находится под давлением из-за резкого роста цен на недвижимость», – говорится в заявлении Ирис.

Frapru напоминает, что перепись населения 2016 года показала, что 36,5% домохозяйств-арендаторов тратят более 30% своего дохода на арендную плату. С 2016 года стоимость жизни только увеличилась. «Этот миф способствует и способствовал злоупотреблениям со стороны некоторых недобросовестных домовладельцев», – говорит Вероника Лафламм.

Frapru возмущается тем, что это явление сравнения распространилось на Квебек. Таким образом, Монреаль будет служить инструментом сравнения для повышения цен на аренду в других городах Квебека.

«В настоящее время то, что мы видим в других городах [Квебека], – это спекулянты, которые хотят поставить жилье по рыночным ценам Монреаля», – говорит Вероник Лафламм. Таким образом, спекулянты недвижимостью и компании по недвижимости увидят в более дешевой арендной плате «источник прибыли для использования».

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