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Новости В Мире Байден покинул пресс-конференцию из-за неудобного вопроса журналиста
Фото: oko-planet.su

Байден покинул пресс-конференцию из-за неудобного вопроса журналиста

Виктория Христова Июл 4, 2022 В Мире, Новости, Новости Америки, Общество, Политика Комментарии к записи Байден покинул пресс-конференцию из-за неудобного вопроса журналиста отключены 31 Просмотров

Не зная что ответить, президент США просто развернулся и ушел. А ответа его ждали.

Прервал свою пресс-конференцию из-за вопроса, заданного журналистом, президент США Джо Байден, 3 июля сообщил ютуб-канал NotThis News.

Из трансляции видно, как после вопроса журналиста о 50 мигрантах, найденных мертвыми в фуре, Байден развернулся и ушел.

«Господин президент, какова ваша реакция на смерть 50 мигрантов в Техасе?» — задал вопрос главе США журналист.

Напомним, вопрос с миграционным потоком в США на границе с Мексикой пытался решить еще Дональд Трамп. В бытность президентом он, помимо прочих мер, инициировал строительство пограничной стены, которая должна была предотвратить нелегальное проникновение на территорию Соединенных Штатов.

Байден в свою очередь, придя к власти, смягчил миграционную политику.

 

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