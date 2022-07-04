Байден покинул пресс-конференцию из-за неудобного вопроса журналиста

Не зная что ответить, президент США просто развернулся и ушел. А ответа его ждали.

Прервал свою пресс-конференцию из-за вопроса, заданного журналистом, президент США Джо Байден, 3 июля сообщил ютуб-канал NotThis News.

Из трансляции видно, как после вопроса журналиста о 50 мигрантах, найденных мертвыми в фуре, Байден развернулся и ушел.

«Господин президент, какова ваша реакция на смерть 50 мигрантов в Техасе?» — задал вопрос главе США журналист.

Напомним, вопрос с миграционным потоком в США на границе с Мексикой пытался решить еще Дональд Трамп. В бытность президентом он, помимо прочих мер, инициировал строительство пограничной стены, которая должна была предотвратить нелегальное проникновение на территорию Соединенных Штатов.

Байден в свою очередь, придя к власти, смягчил миграционную политику.