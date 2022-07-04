Граждане Великобритании начали подготовку акции против уплаты счетов

Власти стран ЕС ввели жесткие санкции в отношении РФ, что привело к топливному и продуктовому кризису, а цены на топливо и продукты питания выросли очень значительно.

Призыв к отказу от уплаты счетов за электроэнергию с начала октября 2022 года если цены на электричество не будут снижены разместила инициативная группа анонимных граждан Великобритании 3 июля на своем сайте.

Согласно размещенному на сайте проекта заявлению, «миллионы из нас не смогут позволить себе еду и счета этой зимой». Для того чтобы оказать этому сопротивление и заставить власти предпринять необходимые шаги активисты призывают граждан прекратить уплату счетов с 1 октября.

«Наш рычаг заключается в том, что мы соберем миллион человек, чтобы они пообещали не платить, если правительство пойдет на еще одно массовое повышение 1 октября», — заявляют авторы проекта. Они уверены, что «даже если часть из нас, кто платит по кредитным счетчикам, задержит свои платежи, этого будет достаточно, чтобы у энергетических компаний возникли серьезные проблемы, и они это знают»

При этом, они ссылаются на прецедент 80-90-х годов, когда отказ 17 млн британцев от уплаты подушевого налога привел к отставке правительства Маргарет Тетчер.