Последствия ледяной бури, обрушившейся на Квебек в среду, 5 апреля

Самый мощный удар стихии по Квебеку с января 1998 года, один человек погиб, сотни домов и сотни автомобилей пострадали, десятки тысяч деревьев рухнули или потеряли ветки.

Мы все прочувствовали на себе удар стихии, вероломно обушившийся на мирные квебекские города в среду, 5 апреля. К вечеру среды миллион домов, то есть, примерно четверть жителей Квебека остались без света, передвигаться по улицам и дорогам стало весьма затруднительно из-за гололёда, а грохот падающих деревьев и больших ветвей звучал грозно, как рапсодии Баха (Бах писал рапсодии? Если нет, то ничего страшного, фамилия – Бах! – соответствует). Только в Монреале в среду выпало 40 мм осадков.

К сожалению, поводов для улыбки мало. В первую очередь надо отметить, что под Монреалем погиб человек – на него рухнуло дерево, убив на месте. Можно лишь заметить, что мы ещё не так жутко отделались, как в 1998 году, когда в результате ледяной бури и ударивших тут же морозов погибло около тридцати человек.

К полудню четверга, 6 апреля, половина Монреаля оставалась без света. Не горело большинство светофоров, пробки на дорогах были огромные, хотя большая часть жителей благоразумно машинами решила не пользоваться. По подсчётам властей, на территории города рухнули 500 деревьев, но к этой цифре надо относиться скептически – любой человек, кто передвигался по городу, видел десятки сломанных деревьев, их видели из почти любого окна, они падали перед домами соседей… Неужели всего пятьсот упало? Скорее всего, подсчёты очень и очень неполные.

Всю первую половину дня ходить по улицам было опасно не только из-за завалов, но и из-за того, что с веток непрерывным потоком падал лёд – от мелких капель до довольно значительных кусков.

В монреальском аэропорту ситуация не лучше – в среду были аннулированы 86 авиарейсов, а полторы сотни отложены. В четверг, только до полудня отменили около тридцати рейсов, но затем ситуация постепенно стала налаживаться.

Монреальские власти напоминают, что в случае необходимости экстренной помощи, жители могут позвонить по телефону 311, но власти просят войти в положение – если речь о неубранных ветках или деревьях, которые не загромождают проезд и проход, потерпите, дойдёт очередь и до вас. Что касается номера 911, то по нему надо звонить лишь в случаях, связанных со здоровьем или угрозами безопасности.

Власти просят и в пятницу, и в субботу уменьшить передвижения по городу до минимума – ведь работают бригады починки проводов и кабелей, уборки рухнувших деревьев, починки повреждённых столбов, не надо им мешать.