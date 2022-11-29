Каждой двадцатой пивоварне ФРГ может грозить закрытие

[Каждая двадцатая германская пивоварня может быть вынуждена прекратить работу до конца 2022 года, заявила пресс-служба Ассоциации германских производителей хмеля/box]

Каждая двадцатая германская пивоварня может быть вынуждена прекратить работу до конца 2022 года, заявила пресс-служба Ассоциации германских производителей хмеля (DHWV) 28 ноября, сообщает агентство dpa. Пресс-служба сообщила, что причиной возможного закрытия от 4 до 5 процентов германских пивоварен может оказаться энергетический кризис и плохой урожай хмеля. Пресс-служба процитировала слова председателя Ассоциации германских производителей хмеля Адольфа Шапфля, который сказал, что «еще в текущем году от 4 до 5 процентов предприятий могут закрыться».

Шапфль объяснил, что помимо плохого урожая и подорожания хмеля, на закрытие пивоварен могут повлиять рост цен на электроэнергию, газ и удобрения. Он сказал, что «2022 был действительно очень плохим». По его словам, из-за плохого урожая и выросших производственных цен, производители хмеля недосчитались суммы €134 миллиона при том, что общий годовой доход производителей составлял ранее около €300 миллионов в год. По мнению Шапфля, это не может не коснуться небольших пивоварен и производителей хмеля.

Традиционные праздничные лакомства подорожали в Берлине до 60% по сравнению с 2019 годом, 23 ноября пишет газета Berliner Zeitung. BZ пишет, что года назад в Германии была последняя бескризисная зима: не было ни коронавируса, ни кризиса на Украине, ни инфляции, ни взлетевших цен на энергоносители. Во время пандемии рождественские рынки были закрыты или работали при ограниченном числе посетителей. Ценовой ревизор из Berliner Zeitung решил проверить, как изменились цены за последние три года на рождественских ярмарках столицы Германии и замерил уровень цен на глинтвейн и жареные колбаски. Оказалось, что глинтвейн и жаренные колбаски продаются часто за 5 евро.

В 2019 году их можно было купить в среднем за 3,50 евро. Получается, что цены выросли почти на 60%. Сообщается, что относительно дешёвый глинтвейн за €3 можно выпить в культурном центре на территории бывшей пивоварни. На Бебельплац сосиски продают за €4,50. За люкс-вариант глинтвейна вместе с сосиской на Брайтшайдплац и у замка Шарлоттенбург придется заплатить €10. Продавцы объясняют, что цены выросли на все: мясо подорожало 30%. Но на рождественском рынке приходится платить еще и за атмосферу. «Тем не менее, мы стараемся держать умеренные цены», — говорит один из ларечников.