Студия BIG построила в Ванкувере небоскреб, похожий на джина из бутылки

Датская архитектурная студия BIG представила 155-метровый небоскреб Vancouver House в Канаде, который закручивается вверх от треугольного основания.

Датская архитектурная студия BIG представила 155-метровый небоскреб Vancouver House в Канаде, который закручивается вверх от треугольного основания. «Дом в Ванкувере — это современный наследник здания Flatiron в Нью-Йорке, возвращающий утраченные городские пространства для жизни. С помощью изменения размеров фасада башня скрывается от шума и движения у своего основания», — отметил глава студии BIG Бьярке Ингельс (Bjarke Ingels).

52-этажный небоскреб построен на высоком подиуме, в основании которого находится тренажерный зал, детский сад и бассейн. От клиновидного основания здание растет вверх и расширяется по мере подъема, напоминая, по словам архитекторов, «джина, выпущенного из бутылки».

На самом деле необычная форма небоскреба — это не прихоть архитекторов, а насущная необходимость. Небольшой участок, на котором построен дом, был очень неудачным — маленьким, неправильной формы и зажатым межлу мостом и оживленными магистралями. Однако с помощью архитектуры и дизайна его удалось превратить в популярное общественное пространство с местами для искусства, прогулок под эстакадами и проведения общественных мероприятий.

Архитекторы BIG надеются, что этот проект, вместе с созданием нескольких арт-пространств под соседним подземным переходом, станут образцовым примером того, как следует осваивать ограниченную по площади территорию. «Превращая пространство под мостом в площадку для городского искусства, мы показываем, как архитектура отвечает на нехватку в городе мест для культурных мероприятий», — говорят представители студии.