ВОЗ переименовывает обезьянью оспу из-за “дискриминации и стигматизации”

Напомним, Квебек призывает жителей из групп риска вакцинироваться от этой чудной болезни.

Всемирная организация здравоохранения объявила в понедельник, что “mpox” теперь является предпочтительным названием для обезьяньей оспы.

“Оба названия будут использоваться одновременно в течение одного года, пока термин обезьянья оспа будет выведен из употребления”, — заявили в организации.

По данным организации, болезнь получила свое название в 1970 году, более чем через десять лет после того, как вирус-возбудитель был обнаружен у содержащихся в неволе обезьян. Название было придумано до того , как в 2015 году ВОЗ опубликовала рекомендации по именованию болезней .

С самого начала недавней вспышки ученые эксперты настаивали на изменении названия, чтобы “избежать дискриминации и стигматизации, которые могут увести людей от тестирования и вакцинации”.

В августе ВОЗ призвала людей предлагать новые названия для обезьяньей оспы, разместив предложения на своем веб-сайте. В понедельник в ВОЗ заявили, что в процессе консультаций участвовали эксперты из медицинских, научных, классификационных и статистических консультативных комитетов. Среди них были представителей государственных органов 45 разных стран

Предпочтительный термин mpox может использоваться во всех языках.

ВОЗ отмечает, что термин “обезьянья оспа” останется доступным для поиска в Международной классификации болезней, чтобы обеспечить доступ к исторической информации. При этом годовой период, когда оба будут использоваться, дает время для обновления публикаций и сообщений.

На сегодняшний день в ходе недавней вспышки было зарегистрировано более 81 000 случаев оспы обезьян в 110 странах. ВОЗ заявляет, что глобальный риск остается умеренным, и за пределами стран Западной и Центральной Африки вспышка продолжает в первую очередь затрагивать мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами.