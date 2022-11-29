Сильный дождь и сильный ветер: штормовое предупреждение в районе Монреаля

Снег пока не ждём.

Министерство окружающей среды Канады выпустило специальное метеорологическое сообщение о том, что на этой неделе в нескольких районах южного Квебека следует ожидать сильные дожди.

Специальное заявление о погоде действует для большей части южного Квебека, в том числе для острова Монреаль, Лаваля, Шатоге и Лонгея.

В среду ожидаются значительные осадки из-за прохождения системы низкого давления. Днем также прогнозируют сильный ветер, который к вечеру среды может достичь 90 километров в час. В Монреале в среду будет максимум 9 градусов по Цельсию, а минимум -1 по Цельсию.

По данным синоптиков, дождь ослабнет к вечеру, но в четверг все ещё будет сильный ветер. Незакрепленные предметы должны быть зафиксированы, так как есть риск, что они могут быть отброшены ветром и стать причиной травм или повреждений.