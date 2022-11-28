Десять растений, наиболее полезных для организма, если вас замучила бессоница
Растения, которые справляются с хронической бессоницей. Полезные и не содержащие вредные элементы.
Если вас замучила бессоница, то, весьма возможно, вам помогут растения. Многие из них обладают свойствами, которые как бы успокаивают организм и снимают напряжение. А это, в свою очередь, приводит к тому, что сон приходит быстрее и становится крепче. Врачи рекомендуют среди прочих следующие растения (они не приводят к отрицательным последствиям):
- Липовый цвет (в Квебеке – fleurs de tilleuil). Отвар из листьев липы прекрасно снимает напряжение, позволяет быстро заснуть, а если вы проснулись среди ночи, выпейте несколько глотков холодного отвара и быстро заснёте. Желательно принимать отвар из липовых цветов каждый день.
- Цветы калифорнийского мака (в Квебеке надо искать “pavot de Californie”). Это натуральное снотворное, оно содержит анальгетики, но калифорнийский мак не содержит вредные вещества, он безопасен в употреблении.
- Ромашка (camomille), бесспорно одно из лучших успокоительных. Перед сном выпить отвар из ромашки – гарантия хорошего сна.
- Вербена (Verveine) – эту травму можно купить в любом отделе, торгующем травами или травяными настоями. Вербена известна, как трава, помогающая процессу пищеварения и нормализации обмена веществ, но она и успокаивает, регулируя и нормализуя процессы в организме.
- Апельсиновый цвет (fleur d’oranger) – эти цветы тоже обладают успокоительным эффектом. Опять же, лучше всего пить отвар или настой. Но можно и побрызгать на подушку – при испарении успокаивающий эффект будет хорошо проявляться, а аромат приятен.
- Лаванда. Те же эффекты для предотвращения бессоницы. Пить настой перед сном. Сухие цветы кипятить от пяти до десяти минут (примерно полтора грамма цветов на 200 мл. воды).
- Мелисса (Mélisse). Это один из видов мяты. Комбинация мелиссы и валерьяны отличное снотворное. Можно прнимать отвар, а можно втирать как растительное масло (мелисса продаётся и в виде масла) вдоль позвоночника.
- Валериана (Valériane). Одно из самых известных успокаивающих средств, о котором упоминается ещё в рукописях Древного Рима. Отлично успокаивает нервы, снимает бессоницу, стресс.
- Пассифлора (Passiflore). Цветок известен и под именем “цветок страсти”. Успокаивает, снимает невралгические боли, помогает в пищеварании, способствует хорошему крепкому сну.
- Хмель (Houblon). Используется для варки пива, но его свойства очень помогают в битве с бессоницей. А если смешать хмель с валерианой, то эффект ещё лучше. К тому же, отмечено, что хмель с валерианой помогают реже просыпаться по ночам.
Приятных сновидений!
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