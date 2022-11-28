Десять растений, наиболее полезных для организма, если вас замучила бессоница

Растения, которые справляются с хронической бессоницей. Полезные и не содержащие вредные элементы.

Если вас замучила бессоница, то, весьма возможно, вам помогут растения. Многие из них обладают свойствами, которые как бы успокаивают организм и снимают напряжение. А это, в свою очередь, приводит к тому, что сон приходит быстрее и становится крепче. Врачи рекомендуют среди прочих следующие растения (они не приводят к отрицательным последствиям):

Липовый цвет (в Квебеке – fleurs de tilleuil). Отвар из листьев липы прекрасно снимает напряжение, позволяет быстро заснуть, а если вы проснулись среди ночи, выпейте несколько глотков холодного отвара и быстро заснёте. Желательно принимать отвар из липовых цветов каждый день. Цветы калифорнийского мака (в Квебеке надо искать “pavot de Californie”). Это натуральное снотворное, оно содержит анальгетики, но калифорнийский мак не содержит вредные вещества, он безопасен в употреблении. Ромашка (camomille), бесспорно одно из лучших успокоительных. Перед сном выпить отвар из ромашки – гарантия хорошего сна. Вербена (Verveine) – эту травму можно купить в любом отделе, торгующем травами или травяными настоями. Вербена известна, как трава, помогающая процессу пищеварения и нормализации обмена веществ, но она и успокаивает, регулируя и нормализуя процессы в организме. Апельсиновый цвет (fleur d’oranger) – эти цветы тоже обладают успокоительным эффектом. Опять же, лучше всего пить отвар или настой. Но можно и побрызгать на подушку – при испарении успокаивающий эффект будет хорошо проявляться, а аромат приятен. Лаванда. Те же эффекты для предотвращения бессоницы. Пить настой перед сном. Сухие цветы кипятить от пяти до десяти минут (примерно полтора грамма цветов на 200 мл. воды). Мелисса (Mélisse). Это один из видов мяты. Комбинация мелиссы и валерьяны отличное снотворное. Можно прнимать отвар, а можно втирать как растительное масло (мелисса продаётся и в виде масла) вдоль позвоночника. Валериана (Valériane). Одно из самых известных успокаивающих средств, о котором упоминается ещё в рукописях Древного Рима. Отлично успокаивает нервы, снимает бессоницу, стресс. Пассифлора (Passiflore). Цветок известен и под именем “цветок страсти”. Успокаивает, снимает невралгические боли, помогает в пищеварании, способствует хорошему крепкому сну. Хмель (Houblon). Используется для варки пива, но его свойства очень помогают в битве с бессоницей. А если смешать хмель с валерианой, то эффект ещё лучше. К тому же, отмечено, что хмель с валерианой помогают реже просыпаться по ночам.

Приятных сновидений!