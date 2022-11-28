Футбольная общественность негодует: имеет ли право какая-то там японская нутрия решать судьбу чемпионата?

Кто обеспечил победу японской сборной над командой Германии в Катаре? Ответ получен и он ошеломителен.

Вот она, зловещая правда! В Европе, Америке и на прочих континентах никто не сомневался в победе сборной Германии в игре против японцев. Ну, не могло иного быть никак. Но те очень редкие любители заключать пари, что поставили на Японию, озолотились. Эти счастливчики, наверняка, следили за событиями, происходившими в Стране Восходящего солнца за пару дней до игры. А события были шокирующими! И все японцы прекрасно знали, что их сборная управится с германской машиной.

А всё почему? А всё потому, что в Японии живёт нутрия по имени Тайо (Taiyo), принимающая решения о победах и поражениях в спортивных состязаниях. Некоторые уверяют, что Тайо просто предсказывает результат, заглядывая в будущее, но мы-то знаем, что она даёт указания судьбе, определяя победителя.

И вот нутрия Тайо за пару дней до игры решила, что победу должна одержать сборная Японии (чему удивляться-то, нутрия ведь японская). Нутрия публично, при всём честном народе взяла миниатюрный футбольный мячик и забросила его в корзинку, символизирующую Японию. Она фыркнула с презрением на немецкую корзинку и на корзинку «ничья».

Разумеется, после такого действия японским футболистам не оставалось ничего другого, как одержать победу над немецкими со счетом 2:1.

Нутрии Тайо восемь лет, предсказаниями она занимается с детства и достигла в этом деле огромных успехов. Проживает она в аквапарке города Минато.

К сожалению, канадское руководство не послало нутрии вкусной канадской еды — путин или кленовый сироп. И результаты беспечности не замедлили сказаться — канадская сборная покидает чемпионат после двух поражений – от Бельгии и от Хорватии (хотя утешительная игра c Марокко ещё впереди). Канадцы бились отважно, но против нутрии Тайо не попрёшь.