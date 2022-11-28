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Общество Дети, семья Расходов на лечение зубов у детей будут частично покрываться до достижения возраста в 12 лет
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Расходов на лечение зубов у детей будут частично покрываться до достижения возраста в 12 лет

Megan Jorgensen Ноя 28, 2022 Дети, семья, Здоровье, медицина, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Канады, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Финансы, Хорошие новости, Экономика Оставить комментарий 53 Просмотров

Новые компенсации расходов на лечение зубов у детей до достижения двенадцатилетнего возраста

Федеральное правительство Канады вводит новую программу по частичной компенсации расходов на посещение зубных врачей детьми до 12 лет.

Официально объявлено, что начиная с 1 декабря 2022 году вступает в действие новое правило о частичной компенсации расходов на посещение зубного врача детьми возраста до 12 лет, если эти расходы не покрываются частной страховкой (как правило, страховкой, на которую подписаны родители на работе и в которую включено лечение зубов детьми).

До 1 декабря эти расходы частично покрывались государственной страховкой от RAMQ для детей возраста до 10 лет, так что новость для многих родителей приятна, тем более, что у детей начинаются проблемы с зубами именно после достижения возраста в десять лет.

Компенсация обслуживание детей в возрасте до 12 лет относится ко всем подпадающим под новое правило детям при посещении зубного врача на территории всей Канады. Правило относится к лечению зубов, чистке их, вставлении зубов, удалении и т. д. и т. п.

Условия для финансовой компенсации при обслуживания детей до 12 лет профессионалами в зубоврачебной отрасли:

  • Ребёнок получает стандартное канадское пособие на детей
  • Доходы семьи составляют менее 90 тысяч долларов в год
  • Расходы не покрыты частной страховкой.

Суммы компенсации зависят от уровня доходов семьи, но составляют от 260 до 650 долларов в год. Налогом эта сумма не облагается.

Под действие нового правила подпадают дети, которые посетили зубного врача с 1 октября 2022 года.

Запрос о получении компенсации в период с 1 октября 2022 года до 30 июня 2023 нужно сделать на этой странице: https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-familles/prestation-dentaire.html

(Заявку можно подавать заранее, до посещения врача, но если визит к врачу не будет нужным в указанный период, то деньги государство попросит вернуть).

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