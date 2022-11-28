Канадская компания использовала эвтаназию в рекламе

Рекламный ролик с изображением женщины из Британской Колумбии, совершившей эвтаназию, был использован канадским розничным продавцом одежды для продвижения своей продукции

Рекламный ролик с изображением женщины из Британской Колумбии, совершившей эвтаназию, был использован канадским розничным продавцом одежды для продвижения своей продукции, сообщает 27 ноября сайт The Gateway Pundit.

После того, как канадцы отпраздновали День Благодарения 10 октября, 37-летняя Дженнифер Хэтч покончила с собой в рамках канадской государственной программы MAID (Медицинская помощь умирающим), в рамках которой государство оплачивает всем желающим услуги по уходу из жизни.

С 2021 года разрешение на эвтаназию может выдаваться, если человек «испытывает невыносимые психологические страдания, которые не могут быть облегчены в условиях, которые человек считает приемлемыми».

В рамках своей маркетинговой стратегии «Все есть красота» компания La Maison Simons, один из самых известных канадских модных бутиков, выпустила на YouTube трехминутное видео под названием «Самый красивый уход» о том, как Дженнифер готовится к «медицинской помощи при смерти», как это называют в Канаде.

Это видео не было дешевым; десятки друзей и актеров участвовали в его съемках в течение двух дней незадолго до Дня Благодарения. При этом остается вопрос, а насколько свободна была Дженнифер изменить свое мнение об уходе из жизни после съемок ролика.

Но даже если она была свободна отказаться до конца, продвижение эвтаназии как прекрасного выбора чудовищно само по себе и особенно на фоне того, что в канадских СМИ начинают появляться истории о маргинализированных людях, которые чувствуют себя вынужденными совершить эвтаназию.

Тридцатиоднолетняя Дениз страдает множественной химической чувствительностью и подала заявление на получение MAiD, потому что не может найти жилье, где она не будет подвергаться воздействию сигаретного дыма и освежителей воздуха. Не то, чтобы такого жилья в принципе не было. Но Дениз не богата, и не может себе позволить купить новый дом.

Сорокалетний Митчелл Тремблей страдает тяжелой депрессией, тревогой, алкоголизмом, расстройствами личности и постоянными мыслями о самоубийстве. Он безработный и бедный. Ему не терпится получить право на участие в программе MAiD. «Ты знаешь, чего стоит твоя жизнь. А моя ничего не стоит», — сказал он CTV News.

54-летний Амир Фарсуд подает заявление на получение MAiD, потому что его выселяют из дома на улицу. «Я не хочу умирать, но я не хочу быть бездомным больше, чем не хочу умирать, — сказал он CityNews. — Я знаю, что при моем нынешнем состоянии здоровья я бы все равно не выжил. Ждать было бы совсем не достойно, так что, если это станет двумя моими вариантами, это в значительной степени не проблема».

Сообщалось также о случаях, когда бедные люди, больные тяжелыми, но не летальными заболеваниями, подавали заявление на эвтаназию, потому что не имели средств на лекарства, которые позволили бы жить без постоянной боли.